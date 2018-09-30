مفاهيم ظاهرها حكمة.... ونتائجها وخيمة

لذا أحبتي، أحببت أن أوضح بعض النقاط المهمة، التي نراها مميزة لبعض المدراء، لكنها عكس ذلك، ولن تجدي بثمارها مستقبلاً.

البعض يرى أن التأني في اتخاذ القرار حكمة، لكنها في مجريات السرعة قد تُوقع خسائر غير متوقعة سواء مادياً أو معنوياً.

بعض المدراء يعشق السرية، ويُدرجها ضمن أسرار العمل، ولا يفرق بين الأسرار الحقيقية، والأسرار المبالغ فيها، وينعكس هذا على الموظفين، بالضبابية، والتوتر غير المفهومين، وخلق بيئة مريضة تسود المؤسسة، في حين أن الأخبار والنتائج لو أُعلنت ستحفز الجميع على مضاعفة الجهد وبذل المزيد.

الالتزام بالإجراءات أمر مهم طبعاً، لكن الالتزام بحرفية التطبيق يحتاج لمرونة في بعض الأحيان، لأنّ التركيز على النتائج أمر أهم، لذا فإن التعاطي مع المواقف بسلاسة مطلوب لإنتاجية أفضل.

أما تركيز بعض المدراء على التفاصيل الدقيقة، يوجه العمل بصبغته ولون أفكاره، مما يجهض الإبداع لدى الموظفين، وبالتالي فالأفكار المطورة تذهب أدراج الرياح، وهكذا لا يركز بشمولية على مسار مؤسسته.

انهماك بعض المدراء لساعات طويلة في العمل، وعدم توزيع المهام بشكل صحيح، والقلق من تفويضهم للقيام باختصاصاتهم بأريحية، قد يدل أحياناً على عدم ثقته بموظفيه، ولكن هناك حكمة تقول عملك لساعات طويلة ليس بالضرورة بأن تكون مشغولاً

من لا يعمل لا يخطئ، لذا بعض المدراء يعاقب وينذر لمجرد أخطأ موظف، نعم هذا مطلوب أحياناً، لكن بالمقابل يجب التغاضي والتوجيه المستمر، كي لا تفقد الولاء وثقة الموظفين بك وبمؤسستك.

الحكم على الموظفين من خلال الحضور، والانصراف بدلاً من مؤشرات الأداء والإنتاج أمر خطير، نعم قد يكون جزءاً من التقييم لكن الأهم هو الأداء، كي لا تصبح الأصابع تبصم بلا روح، ولا تحفيز منتظر.

التطوير المستمر في نهاية المطاف للموظفين، والمدراء أمر مهم جداً لأنّ الدراسات أثبتت أنّ في هذا العصر السريع، المعلومات المؤسسية تتلاشى 60% منها كل ثلاث سنوات.