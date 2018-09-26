الشارقة.. جسر الثقافة العربية الإفريقية الآمن

مع تقدير خاص لإفريقيا، بلد التاريخ العريق، ومتعدد الثقافات، لتضيف الشارقة نقطةً أخرى إلى رصيدها في الفعل الثقافي، باحترام ثقافته، ولعل أكثر ما زان الحفل حسن اختيار الضيوف المشاركين، والخطاب الحافل الذي ألقاه سموه في الافتتاح.

وبتدشين هذه القاعة، التي يُحتفلُ بها للمرة الثانية، مع ثبات وتطور برامج الشارقة الثقافية، بصلاتها المتنوعة مع كل العالم، والتي لم تتوقف، يكونُ معهد إفريقيا بالشارقة، والذي أُعلن عن تأسيسه قبل عدة أشهر، قد وُلد بأسنانه، وبأضراس قوية، لبدء عهد جديد من عهود الشارقة في مضمار العمل الثقافي، والتراثي بكافة أشكاله وأنواعه، على الصعيد العالمي.

الذي يُنتظر منه الكثير والكثير، في تطوير علاقات التلاقح الثقافي الموجودة أصلاً، والتي بدأتها الشارقة بافتتاح قاعتها قبل سنوات طويلة، بجامعة الخرطوم في جمهورية السودان، ذلك الملتقى العربي الإفريقي الكبير.

هذا الافتتاح، والخطاب، المتفائلُ نصّاً، والمُشجّعُ تطبيقاً، والحافظُ لعهد دعم الثقافة أبدا، مثّل تقديراً كبيراً للفكر الثقافي الذي تحمل الشارقة لواءه منذ عقود، ونجاحاً للقائمين عليه، وتحفيزاً لمحطة جديدة من محطات الفعل الثقافي، كونها تُحلّق بالإمارة الباسمة إلى آفاقٍ جديدة، وغابات إفريقية ملونة، مُترعة باللغات واللهجات، والموسيقى، والأدب، والفنون الشعبية والتراثية، والفلكلور، والثقافات، وطرق العيش، وغيرها من ألوان إفريقيا الزاهية، سبقت إليه العديد من الدول، ولكن مع انطباع عدم تقدير، يعلمه صاحب السمو حاكم الشارقة.

وهو العارفُ بالتاريخ، قديمه وحديثه، والملمُ بالجغرافيا، وبأصل البشرية، فأفاض في الحديث عن مكانة إفريقيا، وتاريخها القديم، مع إيمان كامل بمستقبلها المشرق.

إن الوفاء للعلمِ، والعمل، كانتا السمتان البارزتان لما حمله خطاب افتتاح قاعة إفريقيا، وهو ما يمثلُ ملامح رسالة المعهد لإحياء علاقاتٍ تاريخيةٍ، تحفلُ بالخطوط المتعددة والمشتركة، وهو فعلٌ لا يقوم به إلا من هو أصيل، يبني استراتيجيته للمجتمع على أسس منهجية واضحة، تكون المعرفة هي قلبها النابض، والعلمُ هو عقلها المفكر، واحترامُ الآخر ديدنها الذي لا تعرف سواه، وفاءً للتاريخ، الذي لا يعلمه الكثيرون، فجاءت كلمة سموه، حديثاً وإحقاقاً للقارة الأم، ووفاءً للعمل بمد جسور التعاون في مجالات الثقافة، والأدب والفنون بأجمعها.

إنّ الشارقة تدخلُ منعطفاً جديداً في طريقها الطويل، ومسيرتها الثقافية المقدّرة عالمياً، إذ حصدت التقدير من مختلف أرجاء العالم، لتُعلن عن نفسها بقوة، جسراً آمناً بين الثقافتين العربية والإفريقية، تبنيه على مهل، وتصل به إلى علاقات متجذرة، تعززّ تجربتها الثقافية، والعلمية، والعملية الغنيّة، وتحملُ فكرتها إلى الآخر، بكل حبٍ واعتزاز، فشكراً سلطان الثقافة، وهنيئاً لإفريقيا الأم الرؤوم.