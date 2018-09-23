التضجر عنوان الفقر ...

وأثناء الحديث دخل علينا شخص من إحدى الدول الآسيوية، وتعمدت أن أسأله عن أحواله، فأول ما قال: الحمد لله

وسألته عن راتبه، قال راتبي 2000 درهم، وأموري جيدة، أصرف النصف والنصف الآخر أبعثه لأسرتي، وأردف قائلاً، أنّ زوجته تعمل بمصنع صغير، لكن بلا راتب.

تعجبنا كيف ذلك؟

أكمل كلامه، أن مقابل يوميتها طعام تأخذه لأبنائنا بشكل يومي فقط، بذلك نكون أمنا قوت أبنائنا، وما أُرسله يغطي باقي المصاريف من مدارس، والتزامات، وعلاج لوالدتي، لأنّها تسكن معنا.

وغادرنا دون أن يعلم بأنّه قدم لنا درساً عظيماً في القناعة والرضا، وإدارة الأموال، رغم قلته، لقد عكس مفهوم صاحبنا المتضجر، الذي حضر بسيارة فارهة، في حين يتنقل الآسيوي مشياً على الأقدام.

نعم الحكمة والاعتدال مطلب مهم في إدارة الأموال، بوضعها ضمن حاجتها، لا في إطار يخرج عن المنطق، لأن أغلبنا لا يعلم كيفية إدارتها، والأدهى، أنّه لا يعلم بأنّه لا يعلم.

نعم احتياجات الحياة تتزايد، ولكن في المقابل يجب أن يتزايد الوعي لدينا بكيفية الصرف.

والتغير لا يمكن أن يتحقق في محيطنا، بل يجب أن يبدأ من داخلنا فإذا التزمنا، سنرى دون أن نشعر تكيف المجال لصالحنا، واستجابة البشر في تيسير أمورنا.

في أكثر الأحيان ننادي بالسلام، وفي دواخلنا حروب نفسية، وكما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، فالقناعة كنز، يجب أن نبحث عنه بداخلنا، لنوزع جواهره على مجريات حياتنا.