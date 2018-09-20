مواهب على بحر رأس الخيمة

لا ذنب لهؤلاء، سوى أنهم خرجوا عن المألوف، وبرعوا في لعبةٍ غير كرة القدم، ومارسوا كرة اليد، في مشهد نادر، قلّ ما يُشاهد في منطقة الخليج العربي.

رفض أشبال وناشئون لكرة اليد بنادي الإمارات قرار تجميد ممارسة اللعبة بالنادي، وحرمانهم من ممارسة هوايتهم المفضلة، دون سابق إنذار، أو توضيح، أو دراسة مستوفية، أو دراية كاملة بالعواقب جراء القرارات المتسرعة.

كيف سيكون مصير وحال أبناء في عمر الزهور؟

أَكُلُ ذلك من أجل الحفاظ على مبالغ زهيدة؟

وتحويلها إلى كرة القدم، التي أكلت الأخضر واليابس في أنديتنا، ولم تشبع إلى الآن.

وفِي محاولة يائسة لتبرير القرار حول دوافع التجميد، خرج رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات ليزيد " الطين بلة" بالتأكيد بعدم وجود جدوى من ممارسة الأولاد كرة اليد، لأنها تتوقف عند مرحلة الأشبال، وزاد الطين كأساً من الماء، وأشار إلى أنّ اللعبة تمثل عبئاً ثقيلاً على ميزانية النادي، وذكر أرقاماً خيالية لا تنفقها الأندية الكبيرة في الدولة على هذه الفئات السنية، وأن الدعم المقدم من الهيئة العامة للرياضة لا يتجاوز 90 ألف فقط.

إلا أنه لم يشر من قريب أو بعيد حول دور النادي في الحفاظ على الأبناء من خطر الشارع وأضراره، والتي لا تُخفى على أحد، ولا إلى أهمية استثمار طاقات النشء والنهوض بها، ولا إلى الجوانب المجتمعية والأمنية.

كذلك لم يوضح هل سعى لإيجاد الحلول والميزانية وفشل؟

وهل تحدث وشارك اتحاد اللعبة؟

والذي كان هو الآخر موقفه سلبياً، ولم نسمع عن أي مبادرة أو مساهمة منه لاحتواء مجموعة من المواهب، قد تكون روافد للمنتخبات الوطنية في المستقبل القريب، فلم يجد سعادته أي مخرج سوى إيقاف النشاط، وتحويل أبناء النادي إلى شاطئ الندية العام في الإمارة لممارسة ما يريدون.

نقطة أول السطر:

على الأندية الرياضية أن تعود إلى رشدها، وأن تدرك أن لها دوراً بارزاً وعميقاً وفعالاً في التواصل، وخدمة المجتمع دون غيرها من المؤسسات الأخرى، وأن تخصص جزءاً من ميزانيتها لتنظيم الفعاليات المختلفة، سواء كانت فنية، أو ثقافية، أو تثقيفية، أو رياضية متنوعة، كما كانت عليه في الحقبة الأولى من عهد الرياضة في بلادنا، والتي نَتباكى على أيامها الجميلة، رغم التطور والنقلة النوعية في كافة أركان الدولة إلاّ الرياضية منها.

كل الشكر للقائمين على نادي مليحة الرياضي على مبادرتهم، وسعيهم لاحتضان أشبال نادي الإمارات تجسيداً عملياً لمقولة " البيت متوحد ".