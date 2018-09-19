جاء القرار تطبيقاً عملياً لما استشعره، إذ ظل سموه يدعو له، لإيمانه بأهمية المعترك الفكري، الذي هو أساس التقدم والتطور، وضرورة الاستناد عليه لإزالة العثرات التي تكتنفُ الحياة، كما يُحيلُ الكاتب المحلي الإماراتي إلى نقطة ضوءٍ، يترقبها كل من حوله، ليدرج فيها إنتاجه، ويتعرف عليه الجمهور من خلالها، وقبل ذلك ما تشعه تلك النقطة في دواخل الكاتب نفسه حماساً وبهجةً وامتناناً تقديراً لهذه المنحة، من مقامٍ رفيعٍ سامٍ يغشى تفاصيل الأدب، فيُنعشها ويُعطيها قدرةً أكبر على التواصل والازدهار.

وبلا شك فإن تخصيص يوم خاص يكون فيه الأديب هو المكّرم، والمُحتفى به، يمثّل تطوراً نوعياً غير مسبوق، وتطبيقاً لما ظل يُقال من أحاديث عن دعم الأُدباء والكُتّاب باعتبارهم يمثّلون الحلقة الرئيسة، والركيزة الأم لأي تجاوزٍ لمعاقل اللا-هوية، واللا-معرفة، واللا-تاريخ، والنقطة المركزية لأي تقدمٍ في مختلف المجالات، لأن الأديب هو الشعلة، التي تتقد لتُحرّك بوصلة المجتمع نحو التعلم والتأمل والمعرفة، ودراسة التاريخ والحاضر وتحليلهما، والتطلع للمستقبل الأفضل.

ما تم من خطوات في مسيرة مَن يحملون لواء الأدب في دولة الإمارات العربية المتحدة، كان عمودها الفقري بكل حبٍ ومشاركةٍ حقيقية، صاحب السمو حاكم الشارقة، ليكون يوم الكاتب الإماراتي تتويجاً جميلاً، ومنتظراً، يُدخل الكاتب في تاريخ أيام المجتمع كسائر الأحداث الجميلة، التي يُحتفى بها، بكل ثقة وقدرة أكبر على العطاء، والامتنان لهذا المجتمع الذي ينتمي إليه.

ليكون الاحتفال يوماً لإبراز الإنتاج، والعطاء، وتقديراً لمجتمع يحتفل بهم طوال أيام السنة من خلال ما يقرأه، فيكتملُ جزء الدائرة الذي ظلّ الأدباء يشتكون نقصانه، وتكون الكرة في ملعبهم، لغةً، وتأليفاً، وندواتٍ وملتقياتٍ، ونشاطاً لا يتوقف،هذا ملعب الأديب الرئيس الذي يتمناه دوماً.

إن التقدير الذي يلازم حالة إعلان يوم مخصص للاحتفاء بالكاتب الإماراتي، ومن مقامٍ داعمٍ للثقافة والأدب الرئيس، لهو ترقيةٌ ساميةٌ للعلاقة، التي ينتظمُ فيها الجسد بأعضائه، علاقة دم أبدية، تنتقل من الخاص إلى العام، لتشمل كل الكتاب والأدباء في العالم العربي، الذين سعدوا كثيراً بهذا التقدير، الذي شمل إخوانهم، وأصدقائهم، وزملائهم، تقدير يحمل كل معاني الحب، والامتنان لدورهم في المجتمع، وفي مستقبل المعرفة، التي هي طريق النجاح والسداد.

تشرقُ المحطات المتعددة، التي مرّ بها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، إشراقاً لا تخطئهُ عينُ الأريب، وتحملُ كثيراً من المواقف الكبرى لصاحب السمو حاكم الشارقة، التي لا يسع المقام لسردها، والتي تمثل لبناتٍ مدروسة بعناية، من كاتبٍ يمارسُ المهنة، ويدركُ تفاصيل من يعملون فيها، فكان الدعم غزيراً، والاهتمام متعاظماً، ليصل البناءُ إلى يومٍ كاملٍ يعيشه المجتمع، ويتعرّف فيه من لا يعرف، إلى من يحملون أساس نهضته، كتابةً ودراسةً للتاريخ، وحملاً للهوية، وإدراكاً يستشرفُ قادم الأيام، ويوجهها لما فيه الخير والفلاح.

ما يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة من دعمٍ لا محدود، تُتوّجُه اللقاءات الشخصية المباشرة، ويشوبه التقدير، ولا تخطئه عينُ المعرفة، وتسبقهُ معرفة أحوال الكُتّاب والأدباء، والاحتفاء بهم، وتشجيعهم، بتقديم النصح والإرشاد لهم، يمثّلُ منهجاً متكاملاً، يضمن لهم صحّة لما يقدمونه، حرصاً على مجتمع متعلم، ثميّن القيّم، وعميق المعرفة، محافظ على الهوية، إذ بكرمه أشعل فيهم شعلةً متقدةً من الاطمئنان، بأنّ أياديه البيضاء ترعاهم، وتهتم بهم، مما يجعل فوهات إبداعاتهم مفتوحةً على مصراعيها للمزيد من العطاء، والنشاط، وهو ما يُدخل السرور لسموه، الذي يهدف إلى ذات المبتغى.

هنيئاً لكُتاب وأدباء الإمارات، والتهاني موصولة إلى كل الأدباء في العالم العربي، وليُكن الاحتفاء بأول يوم للكاتب الإماراتي في مايو 2019م احتفاءً حقيقياً بالإنتاج المحلي الموهوب، صاحب الخبرة، والمتطلع إلى العالمية.