تحدي "الشنب"

أما الإثارة خارج المستطيل الأخضر، والتي لا تحمل أي جدوى سوى استفزاز شريحة من الجماهير، بعدم معرفة العواقب جراء تصريحات إعلامية غير موفقة، فإنها مرفوضة حتى لو كان الثمن " الشنب ".

لم تمضِ سوى جولتين، أظهر فيها فريق الشارقة أحد فرق دورينا العريقة مستوى متطوراً ومختلفاً خلال هذا الموسم، حتى خرج أحد المحللين المعروفين كل ما في جعبته من كلمات، بعضها لم نكن نتمنى سماعها.

فعودة الكوماندوز الملكي إلى الواجهة، والحضور القوي مع فرق كبيرة أخرى، هو ما يسعدنا ويفرحنا، لأن عبر هذه القوى الكروية العظمى، يرتقي المستوى الفني لدورينا، ويجني الأبيض الثمار بمنتخب فيه العديد من الخيارات، فعلينا دعمها وتحفيزها والشد من أزرها، وليس اتباع نغمة "تكسير المياديف " المحبطة، والكلمات غير اللائقة.

لمحة تاريخية سريعة، وحسب التوثيق الرسمي لبطولات الكرة الإماراتية، فإن فريق الشارقة هو أول فريق يحقق بطولة الدوري عام 1973، و هو أكثر فريق حقق بطولة كأس رئيس الدولة حتى نال لقب الملك، وهو أكثر فريق قدم نجوماً للمنتخب الوطني في الحقبة السابقة، وهو أكثر الأندية عملاً و صرفاً على أكاديمية الكرة.

أما شركة الكرة هي الوحيدة حالياً في الدولة، التي يقودها أبناء اللعبة، وعلى رأس الدفة لاعب دولي سابق، و إعلامي محنك كما أنّ نظرةً فاحصة للجهاز الفني، الذي يشرف عليه أحد أبرز نجوم الكرة الإماراتية، نجده كامل المواصفات، فإذاً أين المانع من ذهاب هذا الفريق بعيداً ببطولة الدوري؟

قابلنا، وتحدثنا إلى العديد من رجال نادي الشارقة، الكل يتحدث بنبرة من التفاؤل بعودة الفريق إلى مكانه الطبيعي، دون التطرق إلى الوعود بإحراز البطولة الأغلى مع إيمان كامل، أن العمل مازال يحتاج مزيداً من الجهود.