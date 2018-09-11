فوضى الاحتفال

بعض نجوم اللعبة العالميين لهم احتفالية خاصة وارتبطت بأسمائهم مثل البرتغالي كرستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح، من خلال السجود وشكر الله، والبعض الآخر منهم يهدي الأهداف لزوجاتهم وعائلاتهم الحاضرة في المدرجات، أو خلف الشاشة بطريقة بسيطة، والبعض يوجه رسائل إنسانية وتضامناً مع أحداث تمر بها بعض الدول والمناطق.

ظاهرة سلبية شهدتها الجولة الثانية من كأس الخليج العربي عبر احتفال بعض اللاعبين بطريقة لا تمت ولا ترتبط بصله بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة التي تسود مجتمعنا، والتي نفتخر دائماً بالانتساب اليها، وتسعى المؤسسات والدوائر الحكومية على نشر قيمها ومبادئها، وكنّا نتمنى ألا تخرج مثل هذه الحركات الغير محسوبة من لاعبينا، وألا نشاهدها على شاشات التلفاز والتي بالتأكيد لها وقع سلبي لأن الشريحة الأوسع من المتابعين هم من الأبناء الصغار في السن.

ندرك تماماً أن هذه اللحظات السعيدة تكون في كثير من الأحيان لا إرادية، وأن القوانين التي وضعت محدودة ولا تتعدى عدم إثارة المنافس وجمهوره، وألا تأخذ أي شكل من أشكال العنصرية أو التوجهات الدينية، وألا تستغرق من الوقت الكثير وعدم خلع اللاعب قميصه، ومن حق الحكام معاقبة المتجاوزين ومثيرين الفوضى في الملاعب بسبب الاحتفالات المبالغة فيها، ولكن أيضاً نطالب اللاعبين بعدم تجاوز الحدود وأن يدركوا أنهم أمام مسؤولية مجتمعية دون سواهم.