شكراً الكابتن بشارة

هذه الدولة التي حاربت الزمن من أجل الوصول إلى ركب الدول العالمية المتطورة في مختلف جوانب الحياة، ولم تكن مسيرة الكابتن آنذاك خالية من الصعوبات، والإنجازات والألقاب.

لقد حقق الكابتن الكثير من النجاحات، وكل ما يتمناه أي لاعب كرة قدم، سواء مع ناديه الكبير المريخ، أو منتخب بلاده، وحفر اسمه جيداً في ذاكرة جماهير وطنه.

التحق الكابتن بشارة بعميد الأندية الإماراتية نادي النصر، للعمل في طاقم الجهاز الفني، ليساهم بخبراته المضيئة، و حيويته ونشاطه، في بناء و صقل جيلٍ من المواهب من أبناء النادي.

إذ كانت الإدارة تراهن عليهم في تحقيق بطولات فريدة، وإنجازات يصعب تكرارها على المستوى المحلي، وبالفعل تحقق ذلك وحصل الأزرق على رباعيته التاريخية الصامدة إلى يومنا هذا، موسم 1985-1986، في زمن كان يعج التنافس فيه بدورينا ويصعب التكهن بالبطل، لتظل بصمة ذلك الجيل عصية على الاستنساخ، والتكرار حتى الآن.

لعبَ المعلم، والأب بشارة دورا ًكبيراً ومميزاً في الوصول إلى ذلك، يشهد على عمله كل من عاصر تلك الفترة من الدوري الإماراتي، من مسؤولين ولاعبين وجماهير.

مضت السنون.. وذهب جيل، وجاء جيل من ورائه، وعلى نفس المنوال من الإخلاص، والعمل الدؤوب، واصل أبو رامي العطاء بإسهاماته التربوية، والأخلاقية، والرياضية، في تكوين العديد من نجوم العميد الذين تتلمذوا على يديه في المراحل السنية.

وأصبحوا اليوم نجوماً يُشار إليهم، ولكنها سنة الحياة تدور في الخلق، جاء اليوم الذي يتَرجّل عن كرسي العمل بعد مشوار حافل من النجاح، تصعب الكلمات في وصفه.

وفِي يوم اختلطت فيه المشاعر، وتجددت فيه الذكريات، أقامت مجموعة من الجيل القديم بنادي النصر، واللذين أصبح منهم القائد الذي يعمل على حماية وطنه، والمعلم، والدكتور، والمحامي والإعلامي، والمدير الفني، حفل تكريم وشكر، وعرفان لهذا المربي الفاضل.

وهذا ليس بغريب على جيل تربى، وعاش، ونهل وأرتوى من مدرسة زايد بن سلطان المليئة بالحب، والوفاء والشكر لكل من أسهم في بناء وطننا.

الكابتن بشارة عبد النظيف هو امتداد، وتواصل لعطاء الكوادر السودانية، وإسهاماتها في نهضة دولة الإمارات بسواعدهم في مختلف المجالات.

فكانوا جزءاً من النجاحات، التي تحققت طوال العقود الماضية في القطاعات السياسية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية وغيرها من المجالات المختلفة.

فأينما ذهبت، وتجولت في مدن، وقرى الإمارات ستجد (زولاً) شهماً وفِياً كريم الخصال، له بصمة وقصة نجاح.