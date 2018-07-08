ذئاب النجاح ...

حكى لي أحد الأشخاص، والحرقة تتطاير من عينيه، أنّه أسس شركةً من الصفر حتى أصبحت مميزةً بمنتجاتها، وشكل لها مجلس إدارة مصغر لتوسعة نطاق الإنتاج، وكان العمل كالساعة، والنجاحات تتوالى، لكن بدأت العجلة تتباطأ، وساد التوتر المكان والإحباط حطم حروف العطاء.

وحاولت أنا ومجلس الإدارة اكتشاف السبب.

لاحظنا موظفاً يبث كلمات التشويش بين العاملين، ويحاول أنْ يُشكل فريقاً بقيادته للضغط على صاحب الشركة، لزيادة رواتبهم.

ومن جانب آخر يقوم نفس الشخص التواصل مع صاحب الشركة يعرض عليه حلولاً وكل هذا بالخفاء.

ويقول بعد التحري الدقيق، تبين لي أن هذا الموظف مجرد يد خفية للتخريب، وهذه اليد يحركها اثنان من الذين أجلس معهما بمجلس صديقي استخدماه لإنهاء شركتي، وعرضها للبيع، بعدها يقوما بشرائها، وتعيين ذاك الموظف مديراً للشركة كمكافأةً لما قام به.

أمر أثر بي حقيقةً.. كيف تسول للبعض سرقة نجاحات ومجهودات الآخرين بغير حق؟

أيظن ذلك الذئب بأنّ اغتصابه للمكان سيُطرح فيه البركة؟

أيظن أن من يخون العشرة لن يتعرض لنفس الخيانة؟

فعلاً، قصة تستحق التأمل.

أنا وأنتم أحبتي، لابد أن نحذر من هؤلاء الذئاب، قد يسرقون طيبتك ويجندونك لأغراض في أنفسهم، وأنت لا تشعر.

تابع نجاحاتك، وتألق واصبر، وتيقن أن الخير قادم طالما خطواتك حلال، ولا تلتفت لضعفاء النفوس، فلا يصح إلاّ الصحيح.