إخفاق كرة السلة

علماً أنّ المرحلة الأولى، التي اختتمت في فبراير الماضي بالمنامة، شهدت تصدر منتخبنا للتصفيات.

فما هي الأسباب التي حولت الحلم إلى كابوس؟

ومتى يتوقف هذا التراجع المخيف في الألعاب الجماعية؟

اتحاد كرة السلة سعى جاهداً لتوفير الأجواء الإيجابية للمنتخب، من خلال استضافة التصفيات وتحمل تكاليفها العالية، والتي يشرف عليها الاتحاد، وتخضع لمعايير عالية الجودة في التنظيم من قبل الاتحاد الدولي المشرف على التصفيات، و إرسال المنتخب إلى معسكر خارجي في تركيا، والمشاركة ببطولة ودية في تونس خاض فيها مباريات ودية مع منتخبات قوية من القارة السمراء، وإن كانت مدة المعسكر غير كافية، بحكم أن الدوري المحلي يضم فقط 6 فرق، وهو ما يعني أن اللاعب الإماراتي يخوض عدد مباريات قليلة جداً بالموسم مقارنة مع اللاعب الخليجي.

لكن المفاجأة كانت عندما اصطدم الاتحاد بموقف لم يكن في الحسبان، وهو انسحاب 3 لاعبين من أعمدة الفريق بداعي عدم دفع الرواتب، والمكافآت المخصصة لهم في الفترة الماضية، تقدمهم سعيد مبارك أفضل صانع ألعاب بالدولة في اللحظات الأخيرة، بالإضافة إلى إصابة عنصر مهم في تشكيلة منتخبنا، وهو اللاعب محمد عبد اللطيف.

المسؤولين في الاتحاد رفضوا تَصرف اللاعبين الثلاثة، واعتبروه محاولة لليّ الذراع، والمساومة في تمثيل الوطن، وهو أمر مرفوض شكلاً وتفصيلاً، دون السعي في إثناء اللاعبين، أو توفير متطلباتهم، وهو موقف يحسب للاتحاد لا عليه، ولكن نتوقع أن الأيام القادمة ستكشف العديد من المفاجآت في هذا الموضوع.

الخروج الأخير ترتب عليه عدم دخول منتخبنا الوطني في التصنيف الآسيوي، وبالتالي أفقدنا فرصة التواجد بين كبار آسيا، وأنّ المشاركات الخارجية للمنتخب، ستقتصر في الأربع سنوات القادمة على النطاق الخليجي فقط، وأنّ هناك جيل من اللاعبين سوف يغادر اللعبة، ويحل مكانه جيل آخر دون أن يحظى بفرصة الظهور الآسيوي، والتواجد بكأس العالم.

ولأن المصائب، لا تأتي فُرادى، خرج المدرب عبد الحميد إبراهيم في المؤتمر الصحافي بعد الخسارة من السعودية، وأعلن استقالته على الملأ، إلاّ أنّ اتحاد اللعبة، وعبر صفحته الرسمية في تويتر، وعلى لسان الأمين العام، أكد استمرار المدرب في عمله، وهذه توضح حالة الارتباك التي يعيشها المنتخب، والتي بلا شك أسهمت في الخروج الأخير.

آنَ الأوان، أن نشاهد تدخل الهيئة العامة للرياضة، لوقف الإخفاقات المتلاحقة للألعاب الجماعية، وأنْ تُبنى استراتيجيات جديدة، تعمل على بناء جيل جديد لهذه الألعاب، وتعمل على إعادة بناء وبث الثقة والروح الغائبة من جديد مع الأندية، ووزارة التربية والتعليم، وإخضاع الاتحادات لعملية تقييمية، بناءً على دورها وإسهاماتها في نشر اللعبة، للوصول إلى الأهداف الحاضرة في خطة العمل، وأنْ لا يُترك الأمر سُدى.