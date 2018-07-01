من سماء الوطن العربي ...

ومع هذا الامتداد الشاسع، لكنها جريحة، ولسان حالها يقول بصوتٍ جهورٍ، هنا الحضارات، هنا التاريخ، هنا الانتصارات، هنا منبع ديننا الإسلامي، دين العدل، والتسامح، والارتقاء بالبشرية دين التعايش بوضوح بلا غوغاء ولا ازدواجية.



أيّها العالم الأول لماذا لُقبنا بالثالث؟

ولماذا خلافاتنا تخطت قمم جبالنا؟

ولماذا الخيانة أصبحت لدى البعض أسهل؟

ولماذا عناد بعضنا لبعضنا توغل؟

استهدفونا فجبنا ... واستسهلونا فنكبنا ... زرعوا بيننا الحدود واستجبنا، ... واكتفينا بما هو موجود، .... حتى لقمة العيش تُغادرنا على الفطرة... وتعود لنا بلا فطرة ... نحن اعتدنا أن نستهلك... أمّا الإنتاج فهناك.. علينا المواد... وعليهم الامتداد.

صور عديدة مرت بخيالي... تعلمنا أنّ التاريخ لنا، والعزة لنا ويكفي انّنا مسلمون، حبانا الله بهذا الدين، الذي يصلح لكل زمان ومكان.



قطع صوت مضيف الطائرة شريطة خيالي بإعلانه عن قرب وصول محطتنا .... إذْ أَفقت على حقيقة بأننا نعشق الشعارات ونتأثر بها، لكن سرعان مفعولها، ما يتلاشى، ويذهب أدراج الرياح.

لقد سُئل حكيم، ماهي المعجزة في وقتنا الحالي قال: صناعة الإنسان.