مشاهد مونديالية

و إيجاد تفسير لمشهد خروج المنتخبات العربية من البطولة، دون تحقيق أي نتيجة إيجابية، وعدم الظهور بالمستوى المأمول، وعدم الجاهزية لهذا الحدث الكبير، والحالة الغريبة التي صاحبت منتخباتنا العربية في الدقائق الأخيرة، قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة.

وكيف أن اللاعب العربي يفقد قواه البدنية، والفكرية،إذ لا يستطيع مواصلة حالة التركيز، التي بدأ بها المباراة، واتساع الفجوة في المستوى الفني بيننا وبين الفرق الآسيوية، والإفريقية.

وهل باستطاعتنا العودة واللحاق بالفرق العالمية؟

وكيفية الوصول إلى ذلك، كلها نقاط تستحق الدراسة، والتمعن وتشكيل فرق عمل حقيقية، لدراسة هذا المشهد الحزين، الذي خرجت منه فرقنا، وسبل تغير الصورة في البطولات القادمة.

ولا أَجِد نفسي متوافقاً مع رأي بعض المحللين القائل، أن السبب الرئيسي لهذا الإخفاق، هو تأثير شهر رمضان على فترة الإعداد، فهذا الرأي فيه الكثير من الاستخفاف بالعقول، وإخفاء الكثير من الحقائق.

مشهد آخر حاضر في مونديال روسيا 2018، وهو احتضار المدرسة البرازيلية، التي طالما سيطرت بفنها، وأسلوبها، ومنهجها الخاص، على الكرة العالمية في حقبة سابقة، من خلال المدربين التابعين لها، والمنتشرين في كل أنحاء العالم، البطولة الحالية تقدم مدرباً برازيلياً وحيداً، يقود منتخب بلاده فقط، فما هي الأسباب التي ساهمت في اندثار، وتراجع أسهم مدرسة السامبا، مقارنة مع المدرسة الأوروبية، والمدرسة الأرجنتينية.

من المشاهد المفتعلة في البطولة، تواصل المقارنات بين البرتغالي كريستيانورونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، فبعد الظهور الأول القوي للدون وتسجيله هاتريك في الشباك الإسبانية، انتظر المراقبون الظهور الأول للبرغوث، وكان مخيباً للآمال، ولم يكن في أحسن حالته، إذ أهدر ضربة جزاء، كلفت بلاده خسارة نقاط المباراة، ولم يخرج من الحالة الغريبة، التي تصاحبه في البطولات العالمية الكبرى، بعدها انفجرت وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي بالمقارنة، والرصد، والتحليل، و الدفاع، و الانتقاد، و الإشادة لكل طرف من معجبيه، فمتى يظهر نجم جديد يحظى بهذا الاهتمام، ويكسر هذا الاحتكار الجميل، والمستمر منذ 10 أعوام بين النجمين .

التقنية الحديثة، ظهرت أيضاً في المونديال، وكان مشهد استخدام تقنية الفيديو المكلفة جداً، من الظواهر الإيجابية في الحدث الكروي العالمي، إذ ساهمت بعض قرارات الفيديو بإنصاف جهود بعض الفرق،

ولكن السؤال هل هناك تأثيرات خارجية على حكام الفيديو أيضاً؟

فالعديد من الحالات يتم تجاهلها، وأخرى يتم إعادتها بعد فترة زمنية طويلة، اعتقد أن اللوائح الخاصة بالفيديو ستشهد العديد من التعديلات بعد المونديال.

تطور الكرة اليابانية يستحق الاهتمام، والدراسة من قبل المسؤولين عن الكرة الإماراتية، نموذج متطور من كل الجوانب الإدارية والفنية، وغداً في آسيا نلتقي.