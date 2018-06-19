صحيح لم تكن هناك العديد من منتخباتنا العربية حاضرة و مشاركة في تلك الحقبة، ولكن من تواجد كان يحمل لواء العرب ومسؤولية الدفاع عن القومية العربية، ومن خلفه اتحدت الجماهير ووسائل الإعلام من أجل شحذ همم اللاعبين لاستخراج كامل طاقتهم رغم صعوبة المهمة بين العمالقة الحقيقين.

اختلف الحال في زمن العولمة والتطور والتحضر، فذهب الدور الرائد والأهداف التي من أجلها تأسس اتحاد الإذاعات العربية أدراج الرياح، فلم يعد لتعزيز روح الإخاء العربي في المحافل الكبرى وجوداً إلاّ ما ندر، ولم تنسق الجهود من أجل الوصول إلى التقنية الحديثة والإشارة اللاسلكية الموحدة لإسعاد الإنسان العربي البسيط، فظهرت موضة الاحتكار والحصريات على القناة الواحدة، وظهر لنا عبرها من لا ناقة له ولا جمل باسم ناقد ومحلل ومعلق، يدس السم في العسل من أجل حزبيته العمياء من خلال الرياضة.

ساء الوضع في مونديال روسيا 2018 الجاري الآن، وبلغ ذروته من الانحطاط واللامسوؤلية وانكشفت النوايا الخبيثة مع صافرة نهاية مباراة الافتتاح والتي خسرها الشقيق السعودي، وفِي الحقيقة فإنها لا تتعدى خسارة مباراة كرة قدم، ولكن استغلها الطاقم المأجور، بإقحام السياسة في الرياضة وبث الحقد والكراهية والاستهزاء والشماتة والانتقاص من مجتمع كامل دون ذمةٍ ولا ضمير بعيداً عن الأخلاق، والأعراف المهنية، والقوانين الدولية.

المؤشرات باتت واضحة أن الهيمنة والاحتكار الذي تفرضه بي إن سبورت على المشاهد العربي لن يطول وأنها ستكسر قريباً بعزيمة وإخلاص أهل عاصفة الحزم.

في سماء المجد، والعز، والفخر، والإنجازات، تُسطر المملكة العربية السعودية أبرز عناوينها وفي كل الميادين، ولن ينقص من ذلك صراخ وعويل ونباح استديوهات الفتنة.