"برايل" بين الحقيقة والترشيد

ولكوني من ذوي الإعاقة البصرية، وناشط في تمكين هذه الفئة، أكتب بتجرد خالص، فيما أراه من مبادرات هيئة كهرباء ومياه الشارقة، التي وضعتنا نحن المكفوفين ضمن شريحة المميزين في تقديم الخدمات، وإيصالها لنا بخصوصية واستقلالية، ابتداءً من الفاتورة الخضراء، وإيصال فواتيرنا بشكل يوائم مع برامجنا الناطقة.

من جديد صديقتنا الوفية، تطل علينا بود وتقدير لتهدي مكفوفي الدولة، بل مكفوفي الوطن العربي كتاباً مطبوعاً بطريقة "برايل" يتحدث ولأول مرة عن الأساليب المثلى للترشيد في استهلاك الكهرباء والمياه.

إن هذا التخصيص دلالة على أنك أيّها الكفيف جزء من المجتمع، مثل ما لك من حقوق، عليك واجبات في الحفاظ على مصادر الطاقة للأجيال القادمة.

نعم هذا الذي يسعدنا في مبادرات هيئة كهرباء ومياه الشارقة، هذه النظرة الإنسانية اتجاهنا، والتي تراعي كيان الفرد بعيداً عن العاطفة المفرطة، كتاب يعطي مؤشراً مريحاً بمدى الوعي تجاه ذوي الإعاقة من خلال إدماجهم في المجتمع بشكل حضاري وسليم.

نعم، لقد تخطيت الهيئة لقب الخمس نجوم، هذا ليس بغريب في إمارة الشارقة، فلقب نصير المعاقين أشرق من هنا، لقب استحقه بجدارة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، بعطاياه اللامحدودة تجاه المعاقين، وانعكست توجيهاته المستمرة في مبادرات الهيئة، ممثلاً في رئيسها الدكتور المهندس راشد الليم الذي بدوره توج هذا المعنى بأفعال مميزة لخدمة هذه الفئة.

إذ ترجم فريق عمل الترشيد في هيئة كهرباء ومياه الشارقة تلك التوجيهات لواقع شهده الكفيف، من خلال تسهيل وتذليل معاملات المعاقين، وتوفير مرافق خدمية في الهيئة خاصة بهذه الفئة.

إن طريقة برايل منذ ابتكارها بنقاطها البارزة هي منبع المعرفة المهم في عالم المكفوفين.