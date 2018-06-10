لماذا يا عرب؟

التواصل الاجتماعي لم يعد وسيلة للتواصل، بل أصبح مرتعاً للفوضى الخلاقة ومزعزعاً للثقة بين الشعوب، مخلفاً سجالات حادة، ومشادات بين البعض، ناهيك عن الكلمات القاسية التي يتراشق بها البعض مثل التطرف وغيرها.

هناك برامج ومسلسلات كانت تعرض برمضان في الأعوام الماضية، تنتقد سلوكيات عدة، هذا شيء طبيعي، لكن هذا العام النقد استشرى بين الشعوب، إذ أصبح البعض يتحسس مما يُطرح من القضايا، أو اللهجات، وإن طُرحت بشكل كوميدي.

لقد اتسعت المعركة للدفاع والردود، وطبعاً كانت وسائل التواصل الاجتماعي ساحةً لها بفتن لا حصر لها، وحسابات تتصيد تلك الفتيلة لتشعلها.

سؤالي هل استيقظت الشعوب؟ أم تشوشت وغُيبت؟

أم ظهر جيل لا يحتمل لغة الحوار؟ أم أن الانفعال هو سلاح الأبطال في هذا العصر، الذي أصبح البحث فيه عن الحقيقة أحجيةً تنخر استقرار الأوطان؟

تساؤلات تحوم، حول ما نرى من احتقان غير متوقع من شعوب طيبة، أساسها التسامح وصفاتها الابتسامة، وتتقبل الاعتذار، وتعشق حسن الجوار.

تساؤلات تفرض نفسها بقوة، لماذا الآن؟