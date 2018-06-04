المستقبــــل الأبيـــض

في هذا العام، وضعت وزارة الداخلية عدداً من الموضوعات، التي تُعبر عن المستقبل الأبيض، الذي يحمل معه رؤية القيادة وتوجه الدولة، والتي طرحتها بمشاركة المُفكرين، والمُثقفين، وأصحاب القرار، والشخصيات العامة، والإعلاميين، في أجواء تحيطها الإيجابية، والنظر إلى البعيد القريب.

من أمثلة تلك الموضوعات، استشراف المستقبل، الذكاء الاصطناعي، القوة الناعمة، الاستقرار، التنافسية، العلوم المتقدمة، المسؤولية المجتمعية، والتي اجتمعت كُلها وانطلقت تحت شعار "إمارات.. الرقم واحد"

حيث نجد أن الموضوعات، قد نُسجت، وأتقنت حياكتها بيد صانعٍ استمد جوهرها من رؤى مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" طيب الله ثراه"، في استشراف المستقبل، والتخطيط لدولة عصرية تكون محط أنظار العالم.

وهو ما تحقق فعلياً، حين ترى ذلك في عين طفلٍ خُطت أحلامه باستراتيجية وطن، وفي فكر شاب ارتسم طموحه بالقلم، حينما كفل له دستور الدولة حفظ حقوقه، وحريته أينما غدا، أو راح، وتلك المرأة التي حظيت برعاية لم تحظ بها امرأة بين نساء البشر، وذلك الشيخ الكبير الذي شُيد له بناء العز ليعطي لأجياله ما تعلمه من إرث الزمن.

نعم.. تلك الدولـة العصرية التي تناقشها المجالس الرمضانية، والتي أتعبت بإنجازاتها الدول الأخرى، ممن يريدون منافستها في ميادين الحداثة.

المجالس الرمضانية ومخرجاتها، وهج جميل لمستقبل بات بين أيدينا، راسخ في أعماق الوجدان الفردي، والجمعي، إذا تأملنا المجالس الرمضانية الأخرى، التي أقيمت من قبل المؤسسات الحكومية الأخرى ستجدها تتناغم، وتتجه في خط متوازٍ مع مئوية دولة الإمارات2071 ، بأن تكون الأفضل عالمياً في كافة المجالات، التعليمية، والاقتصادية، كأفضل حكومة، وأسعد مجتمع، جميعها تتوحد في الكلمة، والفكر، والرؤية، وتعمل على إشراك المجتمع معها لتتلاقى الأفكار، وتتوحد الاتجاهات، ويساهم الجميع في أن تكون دولـة الإمارات الرقم واحد في العالم أجمع.

فالمجالس الرمضانية بحقٍ هي أداة من أدوات الترابط المجتمعي الجميل.

فهنيئاً لوزارة الداخلية مجالسها الرمضانية، وهنيئاً كذلك لجميع المؤسسات، التي جعلت من مجالسها إشعاع نور نحو المستقبل الأبيض.