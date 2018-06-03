هناك مرآة تعكس حروفهم، ومقاطعهم، وآرائهم، وقضاياهم، ومشاكلهم وخلافاتهم، ومحبتهم، التي ما تلبث حتى تتحول لرأي عام.

فحينما أخذت ابنتي من وليمة إفطار عند زميلتها، شعرت أنها مسرورة بشكل لافت، سألتها عن السبب، قالت بفرح تخيل يا أبي لقد تخَليْنا على أجهزتنا المحمولة، ما يقارب الساعة، تقولها وكأنهن قمنّ بإنجاز.

وأكملت تخيل يا أبي لقد تعرفنا على بعضنا البعض بشكل عميق، لقد اكتشفنا أنفسنا من جديد رغم صداقتنا القديمة، تحدثنا، وناقشنا أموراً كثيرة، وسردنا مواقف، وابتكرنا أشياءً، ولعبنا ومرحنا، المهم أننا لم نستخدم أجهزتنا تلك الفترة.

نعم، نحن أمام جيل يحتاج للحوار بالعقل، ليس بالتوبيخ والعنف نحن أمام جيل منفتح، نحتاج لمن يوجهنا في تقويمه للطريق الصحيح، جيل الشبكة العنكبوتية.

إنّهم من شعوب التواصل الاجتماعي، هذا العالم المفتوح المشوش المزدحم بالأفكار المغلوطة.

أنا بدوري أوجه شكري الممتد للمدارس، إذ عليها مضاعفة الجهد لمسايرة هذا الجيل، بقراءة تفكيره، وملامسة همومه واهتماماته.

وعلى الأسر كذلك، نعم علينا أن نكون صفاً بصف معهم، لنساهم في تنشئة جيل محصن يواجه العالم الملوث والحياة بجسد قوي وروح سامية، وتفكير سليم.

نعم العقل بالعقل هذا ما نحتاجه من دورات وورش عمل، نحن كأولياء أمور، لأن العبء تضاعف والأمراض العنكبوتية انتشرت كالنار وسط الهشيم.