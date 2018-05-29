الملكي وصلاح

إنجازات الملكي الأوروبية الأخيرة ستذكُر كثيراً العمل المميز للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان والذي قيل عنه عند الوصول لرئاسة الجهاز الفني للمرينجي، أنه مدرب طوارئ، في إشارة أنه مدرب لا يمتلك الخبرة التدريبية الكبيرة، وأن فلونتيرو بيريز رئيس النادي الأبيض، لا يقبل إلا بالبطولات ولا يتحلى بالصبر الكبير، وكلها أيام ويغادر منصبه، وتناسى الجميع الصعاب التي واجهها "زيزو" في حياته، وأن جذوره الجزائرية لا تعرف سوى النضال والكفاح وأنه أحد أساطير الكرة العالمية، وأخذ الوقت الكافي في "كاستيا"، وشارك وحضر العديد من ورش العمل لصقل موهبته التدريبية، فجعل كل أندية أوروبا تعيش حالة طوارئ لم تنته بعد، وصنع لنفسه ولناديه تاريخاً ومجداً لم يسبقه إليه أحد ومن الصعب أن يكرره من يأتي بعده، نجاحات زيدان كثيرة، أعتمد في أسلوبه وحنكته على العديد من الخطط التكتيكية الناجحة، ولكن أهم ركائز تفوقه تلخصت في فلسفته الخاصة المعتمدة على قلة الكلام والكثير من العمل، والتي يجيدها باقتدار.

في ليلة نهائي دوري أبطال أوروبا، شهدت الجماهير الرياضية العربية حالة فريدة وجميلة ومؤثرة، لطالما افتقدناها في الكثير من الأوقات، حيث أجمعت على تعاطفها ووقوفها ومؤازرتها خلف نجمها العربي المصري محمد صلاح، على رغم اختلاف ميولها، نظير المستوى الرائع الذي ظهر عليه في "البريميرليغ" وتتويجه بلقب أفضل لاعب وهداف المسابقة، وأنه أصبح نموذج للشاب العربي الطموح المكافح المثابر في تحدي وقهر الظروف من أجل الوصول إلى أهدافه العليا رغم كل الظروف و العوائق، ولا نبالغ عندما نقول أن من الجماهير العربية من ذرف الدموع والبعض توقف عن مشاهدة المباراة والآخر اعتبر أن المباراة قد انتهت، لحظة خروج صلاح من ملعب المباراة مصاباً بعد التدخل القوي من سيرجيو راموس.

من الدوريات الكبيرة علينا نستخلص الدروس والعبر على كافة الأصعدة، وفي سطور حياة زيدان وصلاح، قصص كفاح ونجاح لشباب من جلدتنا، اتركها لك استنتاجها عزيزي القارئ.