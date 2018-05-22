بطولة قناة الشارقة الرياضية لكرة قدم الصالات، أرشيفية

وتظهر الدورات الرمضانية لتكون إحدى أهم سمات ليالي الشهر الكريم في منطقة الخليج، وقد بدأت منذ عقود طويلة وتطورت مع تطور الحياة بكل جوانبها في المنطقة.



في عهد الطيبين، لا يكاد "فريج" إلا و له دورة رمضانية خاصة فيه، و التنافس بين المناطق في عملية التنظيم كان على أعلى مستوى، لذلك استمرت بعضها لفترة زمنية طويلة بينما اختفت الأخرى، بالطبع كرة القدم هي اللعبة الأكثر ممارسة مع منافسة بسيطة وعلى استحياء من كرة الطائرة، الملاعب لم تكن إلا عبارة عن قطعة أرض رملية في الفضاء الطلق، و يطوقها عدد بسيط من الأضواء الكاشفة، رسوم الاشتراك كانت مبالغ رمزية تُصرف على تكريم الفرق الفائزة، لم يكن هناك وسائل إعلام ولكن الكل كان يعلم بموعد انطلاق المنافسات ونتائج المباريات و المشاكسات الطريفة و العنيفة، قدمت الدورات للأندية بعض الأسماء الجميلة، والأهم من ذلك إنها كانت منفذاً ومتنفساً للاعبي الأندية لإبراز عضلاتهم الفنية، والاستمتاع بالحرية الكروية للمحرومين منها في الملاعب الرسمية، مع صيحات و صراخ الجماهير الواقفة على خط الملعب .



اليوم تغير الحال بالنسبة للدورات الرمضانية، تطورت الفكرة و اتسعت رقعة المشاركة، زادت عدد الألعاب الممارسة بالتالي زاد عدد المشاركين، انتقلت من الهواء الطّلق إلى البارد المكيف، جوائز ضخمة رصدت للفائزين و المتابعين، وشركات رعاية تتسابق لحجز أماكنها والقيام بدورها المجتمعي، وعلى شاشات التلفاز يشاهد العالم كل التفاصيل الدقيقة الخاصة بالبطولة، مواهب عديدة حاضرة، و لكنها للأسف بعيدة عن عيون كشافة الأندية الغائبة، تحولت بعض الدورات بفضل دعم أصحاب السمو الشيوخ إلى دورات شبه أولمبية، تعمل على تجميع طاقات الشباب وإبراز المميزين مثل دورة ند الشبا الرمضانية "ناس" ودورة زايد الرمضانية وبطولة قناة الشارقة الرياضية لكرة قدم الصالات.



مازالت الدورات الرمضانية تحتفظ برونقها وبريقها وتمتاز بالمتعة والإثارة، وتشكل بعض المخاوف للأندية المحترفة التي تنشط في رمضان بفرض الغرامات وتطبيق لوائح الاحتراف بحذافيره للحد من مشاركة نجومها في مباريات البطولة، ويا ليتهم يكونون على هذا النشاط الاحترافي طوال الموسم.