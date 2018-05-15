دروس الملحق

مباريات الملحق والتي اتسمت بالقوة، والندية، والتنافس الشريف، والحضور الجماهيري الجميل، والمستغرب في ذات الوقت، على اعتبار أن الفرق المشاركة خاضت موسماً كاملاً أمام مدرجات شبه خاوية، ولكن عندما حان الملحق، وبدأ الخوف والترقب، ودق ناقوس الخطر، حضرت، وتناست، ورمت كل خلافاتها مع الإدارات، وهكذا التفت الجماهير نحو الكيان الذي يجمعها، والذي يسري حبه في دمائها من أجل البقاء أو من أجل الصعود.



فريق الإمارات، كان أول الفرق الصاعدة بعد أن تجاوز عقبة ومطب فريق الحمرية المكافح، والمجتهد والذي يستحق كل الثناء، والإشادة، بمجموع المباراتين بعد الفوز بهدف في الذهاب والتعادل السلبي في الإياب، استحقت الصقور أن تحلق من جديد بدوري المحترفين، ولكن عليها أن تدرك جيداً "ليس كل مرة تسلم الجرة"، ودروس هذا الموسم لابد أن يُستفاد منها، وأن يتحمل الفريق مسؤولية تمثيل الإمارة بين الكبار.



الفريق الثاني، والذي حقق الصعود، كان فريق الفجيرة، بعد أن تجاوز "شواب" حتا ذهاباً وإياباً، بقيادة المدرب الوطني الدكتور عبد الله مسفر، بعد الاستغناء عن خدمات الأسطورة مارادونا، صعود الفجيرة، وإن كان عبر الملحق، يعتبر تاريخياً، لأنه تحقق دون أن يتعرض الفريق لأي خسارة طوال الموسم، وهي ظاهرة تحدث لأول مرة في ملاعبنا.



العديد من الدروس المستفادة أفرزتها مباريات الملحق، والتي تستحق التوقف عندها، أهمها:



* العمل الإداري في الأندية، لابد أن يكون وفق خطة عمل استراتيجية متوافقة مع الميزانية المحددة، والتي على ضوئها يتم اختيار الأجهزة الفنية، ونوعية اللاعبين المحليين، والأجانب وألاّ ترمى التهم والفشل في الاختيارات على الميزانية وحدها.



وعلى الجميع أن يدرس ويتأمل بعناية النموذج الرائع الذي يقدمه فريق دبا الفجيرة ضمن المحترفين، وفريق الحمرية في دوري الهواة.



* المدربون المواطنون يقدمون أنفسهم بصورة جميلة في الدرجة الأولى، لذلك يستحقون الثقة والمزيد من الدّعم وفتح الأبواب المغلقة أمامهم من قبل الأندية.



* أندية دوري الهواة، تضم العديد من المواهب والخامات المميزة، والتي يمكنها أن تسجل حضوراً مُلفتاً في دوري الخليج العربي، فقط تنتظر "عيون الكشافة".



* الدعم اللوجستي، لابد أن يتواصل لأندية الهواة، سواء كان من اتحاد الكرة، أو من المجالس الرياضية، وبعض الأندية تستحق التوسعة على صعيد المنشآت.



موسم شاق ينتظر الصاعدين، وموسم أكثر تحدي ينتظر ممن لم يحالفهم الحظ هذا الموسم، وعلى الجميع أن يكون مستعداً من الآن لإسعاد جماهيره.