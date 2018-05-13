رسالة مشاعر...

نعم أعزائي، تلك الصرخات مكتومة في قلوب الأغلبية، بل في قلب المرأة بالذات، لا أستثني نفسي من شريحة المتجمدين المتصلبين، الذين يطلبون المشاعر، وهم أبخل مما يتوقعون، قد يكون بداخلهم حب، لكن لا يعبرون عنه بحجة الخجل، أو اهتزاز الشخصية، أو يتعذرون بالأسطوانة المشروخة، كوننا شرقيين، لنا عالم خاص من التحفظ والسلوك يسيطر على علاقاتنا حتى سجنا ألسنتنا في سرداب أفواهنا.

في حين المسلسلات الرومانسية ذات الكلمات الرقيقة، والعلاقات الودية، والحوارات الحسية تشهد إقبالاً كثيفاً، وبعيداً، عن الجدل التقليدي حول هذه المسلسلات، سواءً كُنت معها، أو ضدها، فالآذان متعطشة للكلمات الجميلة، تبحث عن أي حرف يرويها، لذلك نجد مثل هذا النوع من الدراما يطغى على الشاشة.

إن العلاقات تزينها المشاعر فإذا نضبت، تصلبت وانتهت.

لنا أسوة في حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما رافقته عائشة أم المؤمنين في إحدى الغزوات، وشعر أنها تعبت من الطريق، أمر الجيش، بأن يتقدم، وحينما توارى، سأل عائشة أتسابقيني؟ قبلت وسبقته، وهكذا طيب خاطرها.

انظروا إلى جمال المشهد، رغم أنه يحمل هم أمة، إذ كان زعيماً روحياً لأمة وليدة، وزعيماً سياسياً لدولة تتحسس خُطاها بين الأخطار المُحدقة، لم يمنعه ذلك أن يكون زعيماً روحياً ونفسياً، وحانياً لطيفاً مع أهل بيته.

ما أعظم ديننا الحنيف! دين المحبة، دين المشاعر الصادقة، والقول الحسن، دين يأمرنا أن نُبلغ من نحب، بأننا نحبه ضمن قيم وأخلاق، ومبادئ ترتقي بالنفس وتحفظ كرامتها.

لنحطم الصمت، ونبادر بالأحاسيس، والكلمات الرقيقة.. فهناك قلوب تنتظرنا بشوق، لنبدأ الحياة بأنفاس المشاعر.