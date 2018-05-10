وَهمٌ وضجيج ... ونكران جميل

فلم نسمع مثل هذا الضجيج الإعلامي من المطابخ ذاتها، عندما كانت الأسلحة تتدفق إلى صنعاء.

فيا ترى ما سر سكوت هؤلاء حينها؟

هناك تساؤلات أخرى، وعلامات استفهام تبحث عن استفسارات عندما اجتاح الحوثيون مناطق اليمن.

ماذا كان يفعل هؤلاء؟

لماذا يتعمد البعض تشويه الدور الرائد لدولة الإمارات والذي يصب في مصلحة البلاد؟

ولما كان الصمت هو سيد الموقف؟

لماذا يتعمد البعض تغييب الحقائق ومحاولة إخفاء الشمس في رابعة النهار؟

من قدم الدماء والمال والعتاد لإنقاذ البلاد.

هل يجازى بكل هذا الضجيج، أَمَا جزاء الإحسان إلاّ الإحسان؟

لنكن واقعيين، ولنحتكم إلى العقل والحكمة ونحن أصحابها، ماذا عن الدماء الإماراتية التي سكبت في عدة مناطق باليمن؟

ماذا عن الأيادي البيضاء، التي امتدت لتعمر ما دمرته المليشيات فأصلحت ما دمرته الحرب من البنية التحتية فشيدت المدارس في عدة محافظات، ورممت المستشفيات.

ماذا عن الدعم الإماراتي الذي بذلته دولة الإمارات منذ عهد المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه"، وحتى اليوم؟

لماذا كل هذا الضجيج الذي لا يصب في مصلحة اليمن والمنطقة بشكل عام؟

ثم لو سلمنا بما يقوله البعض فأيّهما أفضل الجار الذي قدم النفس والنفيس، أم البعيد الذي يقتل ينهب البلاد ويقتل العباد، ويعيث في الأرض فساداً.

لقد غابت لدى البعض منا النخوة العربية التي تأبي أن تنطق بكلمة أمام من ضحى بكل شيء من أجل اليمن.

قليلاً من الحياء يا هؤلاء فقد أصبحتم أضحوكة، وأحرجتم الناس بهذا العمل اللاإنساني، وصورتم اليمنيين بصورة فجّة كناكرين للجميل.

فهل تعودون إلى رشدكم؟ ...نأمل ذلك.