المفاتيح التي فقدتها

تدريجيًّا، ومع الأيام استوعبت أنني أضعت مفاتيح عديدة غير مفاتيح الشقة، استوعبت أنني أضعت مفاتيح كانت تصلني إلى نقطة الراحة بنفسي مع كل إجبار، أضعت مفاتيح الولوج للآخرين مع كل عِناد، كان إجمالي وجودنا فيه خسارة مؤكدة.

وذات يومٍ أضعت مفتاحاً، وأضعت معه كل فرص الاستنساخ، حين فقدت شيئًا من روحي، أعرف أنه لن يعود أبداً، وحين استمريت في الطريق، كنت أعرف أنني سأعود منه غير الذي كنت، وأن شيئاً ما سيتغير، وأنا الذي تمنيت ألا يحدث.

تدريجيًّا، استوعبت أنني أضعت مفاتيح عديدة، ظلت أبوابها مُغلقةً أمامي بإحكام تام إلى الآن، وأنني في مرات تعمدت ضياع مفاتيح كي أتخلص من نظرتي إلى أبواب أفضل.

وأحياناً أخرى كان يتوجب عليّ أن أحتفظ بمفاتيح لأبواب، كانت ممراتها أكثر صدقًا لي، ولم أفعل، وبقيت خارجها.

واستوعبت تماماً أن الفقدان ضرورة حتمية، والفرق هو التوقيت، متى؟ هو السؤال الفارق، لا شيء آخر.

ويحدث أن نفارق صديقاً ما، حبيباً، قلباً، كان يقاسمنا النبض، ويحدث أن تفارق قلوبنا بأكملها الحياة، أن تتوقف عن النبض، وتتوقف معها أمنيات من كانوا يعلقون على وجودنا الأمل.

مع أن الفقدان أمر حتمي لكننا نتجاهل، نحاول الهروب، فقط نحاول لا شيء آخر، نحاول رغم علمنا أن كل شيء سيتحول في النهاية لذكرى تتعبنا أو تمنحنا صبراً.

ورغم الألم، سيتحول كل شيء في النهاية لمجرد جملة تبدأ بـ "يوماً ما"، وأن السؤال سيتبدل من "متى؟" إلى "لو؟".

ليحاصرنا بعذاب الضمير عن كل الفرص التي أضعناها بكبرياء البشر الخادع، عن كل الذين رحلوا أو أجبرناهم على الرحيل.

"لو؟" يفاجئ ضعفنا البشري، ويهزمنا في جولة حياتية، لا يحتاج فيها إلى جهد للانتصار.

لو كانت لي أمنية أخيرة، لتمنيت أن يسامحني كل من أسأت لهم، بقصد أو بدون قصد، كل من ظنوا بي خيراً ولم أكن، أو اعتقدوا ذلك.

وتمنيت أن أمحي كل الصدامات التي حدثت في حياتي، أو الصدمات التي كنت سبباً فيها، أن أمسح كل هفوة وخطأ ارتكبته بحق شخص ما، أن تعود الفرصة لأخبر أبي كم كان وجوده هاماً في حياتي، بالدرجة التي لم أجيد التعبير عنها، لتمنيت أن أعيد كل شيء هدمته دون قصد كما كان، لاعترفت بمقياس ألمي الشديد أمام كل فقدان إنساني.

لو كانت لي أمنية أخيرة لحاولت أن أخبر كل سكان الأرض، أن لحظة النهاية قاسية، قاسية جداً، وأن النهايات تأتي دون توقع، وأن كل أمنياتنا عند الفراق تزيدنا ألماً، لأن الكلمات حبيسة في قلوبنا.

بكلمة وحيدة وأخيرة "سامحني"، إن النهاية قاسية، بكل تمنينا أن نخبر به أحدهم وأجلناه، أو أخفيناه داخلنا حتى فات موعده.

لو كانت لي أمنية أخيرة لتمنيت أن أقنع نفسي، ويقتنع معها الجميع أن كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط قد تؤذي ضمائرنا عمراً، أو تريحها دهراً، لكننا ندركها متأخرين.. متأخرين جداً.