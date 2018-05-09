منابر الحياة والأمل

وأصبحت هنا في الإمارات، تسلك طريقاً مغايراً ومعاكساً، وتفتح أبواباً مغلقةً لإيصال هموم المواطنين والمجتمع المدني لأهل السلطة، وبدأت تدب وتنشط الحياة الديمقراطية المختلفة بالنقاشات والحوارات من خلال التواصل العمومي بين المسؤول والمواطن ولمختلف شرائح المجتمع.

إن استقراء واستشراف المستقبل، والتغيرات التي قد تطرأ على مختلف السلوكيات، والجوانب المختلفة للحياة، قد لا تكون من خلال الدراسات والبيانات، التي ترفع من خلال المختبرات، وترصد من خلال اللقاءات، ولكن قد تكون من خلال أصوات وهمسات يُكسر بها حاجز الأبواب المغلقة، وتنفض عنها غبار الأدراج المتكدسة، وزفرات النفوس المتكدرة.

ونجاح المسؤولين يأتي من استثمار هذا الصوت الإيجابي لدفع عجلة التنمية، وتطوير الآليات والسياسات، وتطويع القرارات والقوانين، التي من شأنها رفع المعاناة عن كاهل المعسر.

الخط المباشر من إذاعة الشارقة، ليس البرنامجَ الأول، الذي تَكفل بهذه الرسالة، ولم يكن الأبرز الذي لامس معاناة المواطن، لكنه الأوفر حظاً، بمتابعة "ضمير الاتحاد"، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لينال شرف جائزة أفضل برنامج تلفزيوني حواري عربي ضمن جائزة التميز الإعلامي في مجال التلفزيون، الذي نظمته جامعة الدول العربية ويحظى بعنايتها.

إيصال الهموم، وتبيان مختلف العيوب، وإشراك المسؤول الشعور بالخدمة العمومية، هو هدف الجميع، قبل أن يكون هدف الخط المباشر في الشارقة.

لنتشارك سوياً مع قياداتنا في رفع كفاءة الخدمات، وكفاية دور المسؤول، بتجسيد التفاعل مع الوطن بروح إيجابية.

ولا شك، أنه الرهان والسباق القادم لحكومات وقادة المستقبل.

إن الحرص الشديد، والتفاعل الكبير من أُولي الأمر، الذي نلمسه ليلاً ونهاراً، واهتمامهم بمصلحة الناس، والذي قد يُحرم بعضهم القيلولة، لأنه ينم عند الجانب المشرق، في الطريق المضيء، الذي ننعم به نحن، هنا في الإمارات.

إن سرعة الاستجابة، ورفع المعاناة، عن كاهل صاحب الحاجة في القضايا الإنسانية، التي تلامس أدق تفاصيل الحياة، تؤكد بما لا يدعو للشك، بأن الأولوية في الاهتمام لدى قادتنا هي بناء الإنسان، ورعاية المواطن في كل مكان، لأنه الثروة الحقيقية على هذه الأرض.