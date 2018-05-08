ثنائية تاريخية

ولم تخلُ أرفف مكتبة الكؤوس والإنجازات بالنادي إلا من شيء واحد، تحقيق الثنائية، أي الجمع بين أكبر بطولتين تقام في نفس الموسم الدوري والكأس، والتي تحققها الفرق الكبيرة، وصاحبة الإمكانيات الهائلة، والصفات الخاصة، والبصمة الفريدة في تاريخ اللعبة.

وحيداً خارج السرب، غرد الزعيم العيناوي هذا الموسم، فحقق دوري الخليج العربي للمرة الثالثة عشر، وأردفه ببطولة كأس رئيس الدولة للمرة السابعة، فجمع الثنائية التاريخية، والتي طالما انتظرها العيناوي، وأبت إلاّ أن تتحقق في عام زايد، هذا العام الاستثنائي، الذي يعيشه الوطن، بكل ما تحمله الكلمة من وفاء وحب وتقدير لقائد عظيم، وهب حياته من أجل بناء دولة عصرية متقدمة لشعبه وأمته.

لم يكتف العين هذا العام بالبطولات، والأرقام الاستثنائية، بل تُوجت جهوده أيضاً بالوصول إلى العالمية، عبر بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام في العاصمة الحبيبة أبوظبي في ديسمبر المقبل، وضرب موعداً مع الوحدة في كأس السوبر الإماراتي، من خلال الكلاسيكو المنتظر، والذي يُدشن به الموسم الرياضي 2018-2019، وقدم الزعيم، نجوماً متوهجة ومبدعة تنافس بكل قوة لحصد جوائز الموسم، التي تمنحها لجنة دوري المحترفين للمتميزين في فئة أفضل لاعب محلي، وأفضل لاعب أجنبي وأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب من اختيار الجمهور وأفضل مدرب.

العيناوية اتخذوا من "عام زايد " أكبر مُحفّز ودافع للتميز بكل أشكاله وفنونه، ونتمنى أن يتواصل هذا التميز في المسابقات الخارجية، وبالأخص في البطولة الأهم وهي بطولة دوري أبطال آسيا، ومن هذه الزاوية ندعو كل الجماهير الكروية لدعم ممثلي الوطن العين والجزيرة في مهمتهما القارية، وأن تتوحد الألوان والرايات من أجل رسم فرحة وطن جديدة.

في نشيد نادي العين أبدع شاعر الوطن الكبير علي الخوار عندما وصف هوية الزعيم قائلاً:

“إماراتي دمه و يبقى كبير

كبير بطموحه كبير بعطائه "