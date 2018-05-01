فريق اتحاد كلباء ضرب لنا مثلاً جميلاً في التفاؤل، و محاربة اليأس، والتمسك بالأمل، والقتال في أرض الملعب حتى اللحظات الأخيرة من البطولة، من أجل تحقيق هدف الصعود المباشر إلى دوري الخليج العربي، وعدم الدخول في معمعة الملحق المؤهل لبطولة المحترفين، أعد العدة، وحضر نفسه لموقعة العروبة، والتي تقام بنفس توقيت مباراة منافسه الفجراوي أمام خورفكان، وكله إيمان بأن المستديرة تعطي من يعطيها، فقط على اللاعبين الاجتهاد والدفاع عن حظوظهم حتى الرمق الأخير دون الانشغال بالآخرين ، وهذه أهم القواعد الرياضية، عليك أن تخدم نفسك أولاً، ومن ثم تنتظر خدمات الآخرين.

قبل المباراة، حرص مجلس الإدارة بقيادة عيسى خلفان الذباحي، وفريق عمله، الذي يضم نخبة من أصحاب الخبرة في ملاعبنا، يتقدمهم سيف سلطان، وعبد الكريم حسن، وحسن سعيد، على تهيئة الأجواء الإيجابية للاعبين، إيماناً منهم بأن يوم الصعود للمرة العاشرة، والخامسة في عصر الاحتراف، وأنها آخر مباراة بالموسم، وبعدها يتم الاستعداد، ووضع الخطط، والبرامج الإعدادية للموسم المقبل.

لم يُؤْمِن بهذا إلا القليل من الجماهير، والقائمين على شؤون الفريق، ولكن مع صافرة النهاية، وإسدال الستار على البطولة، الحلم أصبح حقيقةً، اتحاد كلباء يهزم العروبة بهدفين والفجيرة يتعادل أمام خورفكان بهدف في كُل مرمى، تبدأ بعدها الفرحة الهستيرية في ملعب الاتحاد، في مشهد نادر الحصول، اختلطت فيه دموع الفرح والتعابير المزدوجة، حيث الجماهير خرجت لتزف نمور كلباء إلى المحترفين.

الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى، شهدت قمة المنافسة الشريفة بين فرقنا، والكل أراد تكون له بصمة، واجتهد من أجل أن يكون مسك الختام فرحةً، وفوزاً وخيراً، وحافزاً للموسم المقبل، وهذا انتصار للروح، وللتنافس الرياضي في ملاعبنا.

أهلاً بأبناء كلباء، المدينة الجميلة الشامخة الضارب جذورها في عمق التاريخ، والتي لم تتأثر بالتغييرات السياسية، والمناخية، والاقتصادية، التي جابت المنطقة، وتحولت بفضلٍ من الله ورؤية ثاقبة من صاحب السمو حاكم الإمارة، من حصن منيع إلى واحة سياحية، تروي العطشان الماء العذب من وادي سام والسور، وتزين بطبيعتها الخلابة ساحل دولتنا الشرقي، في دوري الأضواء والشهرة.