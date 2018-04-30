تفخيخ الخليج خطة نظام الحمدين بقطر وليس محمد بن زايد... رسالة إلى الشعب الكويتي

ولا من قطر التي لم تصل إلى مبتغاها، وأصبحت ليست دولة ولكن جزيرة معزولة، بعد قناة سلوى لتعرف حجمها وأن الكبار

يظلون كباراً والزبد يذهب جفاءً.

لماذا الدجال إذا جاء تبعه الكثيرون، ويُصرف الوقت بالاهتمام والمتابعة لمن لا قيمة له!.

لا تصدقوا الكلام خذوا الحقيقة من المواقف، الشعب الكويتي لا يتعظ ولايستفيد من أخطائه لإصلاح حاله... كفاكم تصديقاً لما ينشر من جماعة الإرهاب والتدمير، وماينشر من جماعات المرتزقة والمأجورين التي تسيء إلى الإمارات والسعودية بشكل لافت.

هؤلاء مرتزقة قطر الذين قبضوا ثمن الإساءة للإمارات، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أتردد على دولة الإمارات كثيراً، ولم أسمع قط أياً كان سواء كان قيادياً أومسؤولاً أو من أفراد الشعب يسيء بكلمة إلى الكويت وشيوخها وشعبها، الكل عندما يتكلم عن الكويت يتكلم بحب وتقدير واحترام.

ولكن عندنا بعض أفراد من المرتزقة المأجورة، التي تـمثل نفسها الدنيئة، لأنها قبضت ثمن "الزبالة" التي تنثرها، لتزداد الرائحة العفنة من أفرادها، والعقلاء هم من يبتعدون عنهم ولا يصدقونهم.

هذه الأيام يتعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لحملة شرسة هدفها تشويه صورته، وأنه وراء ما يحدث في الوطن العربي، وأنه سبب الأزمة الخليجية واستمرارها، ونسوا وتناسوا في آن واحد، ما قامت به قطر، وهي الآن تريد تطبيق تفخيخ الخليج، وهي خطة قطر التي يشرف عليها الموساد الإسرائيلي، لتركيع السعودية والإمارات وهذه ليست خطة سموه.

قطر دفعت وما زالت تدفع بخلايا إرهابية بتمويل مالي ضخم، لزعزعة أمن واستقرار دول الخليج، ومن بينها الكويت، وليس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من يقوم بدعم الإرهاب... فالإمارات من أوائل الدول التي سنت التشريعات لمحاربة ومكافحة الإرهاب، ووضعت 83 تنظيماً إرهابياً على القائمة الإرهابية المحظورة !

الإمارات اكتشفت خلية إرهابية على أراضيها، وأثناء التحقيق أدلى أعضاء الخلية باعترافات خطيرة، مفادها أن حكام قطر وراء إرسالهم إلى الإمارات انتظاراً لتعليمات سوف تصلهم !!

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لم ولن يتدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، لضرب الاستقرار فيها، ولكن قطر تواصل استخدام أسلوب التدخل كما فعلت في الصومال، لتدمير الصومال نهائياً !

سموه اتخذ سياسة لا يحيد عنها أبداً، وهي نهج أساسي، يتمثل بسياسة البناء والتنمية، والتعمير، والتعليم، والصحة، للأشقاء كما في الصومال، ولكن الرئيس الصومالي سال لعابه عندما رأى المليارات القطرية، وكان هو أساس تدمير الصومال، حتى لا يتطور ولا ينهض، لذا انسحبت الإمارات التي كان هدفها بناء الصومال بشرياً وتنموياً، مع إنشاء جيش قوي لحمايته... ولكن قطر وراء نكبة الصومال، ليعود الصومال ساحة للإرهابيين ويدعم تسللهم الى ليبيا ومصر !

مرتزقة قطر في الكويت، الممولة من نظام الحمدين، والاستخبارات القطرية، هي من تسيء باللفظ إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتتدفق الأموال القطرية إلى الكويت على هؤلاء، لإشعال الفتنة بين الامارات والكويت، ظناً منها أن ذلك سيدمر العلاقات بين البلدين.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رمز العطاء والتمويل في عمل الخير، الذي عّم العالم في الصحة والتعليم، والتنمية والبناء والنماء!

قطر تعمل مع إيران وتركيا وجماعة الإخوان الإرهابية في الكويت، وهي الأخطر للإطاحة بالأنظمة الخليجية !

ولكن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يقف لهم بالمرصاد، وسيتصدى لمخططاتهم وسيدعم بكل قوة الأنظمة الخليجية!

"كلاب النار"، مرتزقة قطر في الكويت، أثاروا كذبة وصدقوها، وما كتبوه هو أن السفارة الإماراتية في الكويت، تستدعي البدون والكويتيين للحصول على الجنسية الإماراتية والمواطنة!، وهذا افتراء كاذب فقد سألت سفير الإمارات في الكويت رحمة الزعابي، عن هذا الأمر، فنفى ذلك بشدة، وقال إنه خبر كاذب غير دقيق ولا صحة له أبداً.

وقضية البدون هذه قضية أزلية في الكويت، ومعروف من يحركهم لإثارة النعرات والفوضى، وهم ليسوا "بدون" بل إن انتماءاتهم معروفة، فأصولهم من إيران وسوريا والعراق ومن السعودية وقطر !

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لا يتآمر على الكويت أو على أي دولة عربية... التي تآمرت هي قطر، ودمرت وخربت وسفكت الدماء، أما ما أضحكني فهو تغريدة تنم عن جهل، وعدم إدراك ومنزلق غبي للمتخفي تحت حساب "مرسوم أميري"، عندما قال إنه تم القبض على أحد المحامين ومعه حقيبة فيها مليونا دينار كويتي، هي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتوزع "شرهات" على بعض الأشخاص، وأن المحامي تم الإفراج عنه ولم يحول للنيابة، وجاء تهديد للكويت بأنه إذا تمت إثارة الموضوع سيكون مصير الكويت نفس مصير قطر !

غباء ما بعده غباء، من يصدق هذا الكلام، كلام غير منطقي ولا يقبله عقل إلا الجهلاء، الذين على شاكلة كاتب التغريدة، وهذا الحساب وهمي تابع للمخابرات القطرية.

شعب الكويت أفيقوا... ولا تصدقوا كل ماينشر، أنتم تحتاجون إلى هزة قوية تضع عقولكم في موضعها الصحيح، وتجعل رؤيتكم واضحة بعيداً عن الأيدلوجيات القطرية والإخونجية والإيرانية!

النائب السابق الإخونجي الخسيس الحاقد، الذي روج بأن وراء الأزمة الفلبينية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

لقد زاد عواؤك أيها الإخونجي الحقير، أنت وأمثالك، وما ذلك إلا لأنكم تموتون غيظاً وحسداً من الإمارات، وأسدها، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ولكن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عندما يكثر حوله العواء والنباح، منك وممن هم على شاكلتك، يعرف أنه أوجع الكلاب وما أكثرهم !

يقول الله في محكم تنزيله، "ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون"، هل وصلت الرسالة.