كن سعيداً بلا تنمر

تعريف التنمر: هو شكل من أشكال العنف والإيذاء والإساءة التي تكون موجهة من فرد أو مجموعة من الأفراد، حيث يكون الفرد المهاجم أقوى من الأفراد الباقين، ويكون التنمر عن طريق التحرش أو الاعتداء اللفظي أو البدني أو غيرها، من الأساليب العنيفة، إضافة إلى الاستهزاء أو التقليل من شأن الشخص.

وينقسم التنمر إلى ثلاثة أشكال، وهي التنمر اللفظي، ويشمل الإغاضة، والسخرية، والاستفزاز، والتعليقات غير اللائقة والتهديد.

والتنمر الجسدي، ويشمل الضرب والعنف والطعن، وغيرها من طرق الإيذاء البدني، والتنمر العاطفي من خلال الإحراج الدائم للشخص ونشر الشائعات حوله، ومن أهم أسباب التنمر، اضطراب الشخصية، ونقص تقدير الذات، والإدمان على السلوكيات العدوانية، والاكتئاب والأمراض النفسية.

علاج التنمر

قد يكون العلاج عن طريق تقوية الوازع الديني للأفراد، وتقوية العقيدة لديهم منذ الصغر، وزرع الأخلاق الإنسانية في قلوب الأطفال كالتسامح والمساواة والاحترام، والمحبة والتواضع والتعاون، ومساعدة الضعيف وغيرها.

كما يعالج التنمر عن طريق الحرص على تربية الأبناء في ظروف صحية بعيداً عن العنف والاستبداد، وتعزيز عوامل الثقة بالنفس والكبرياء وقوة الشخصية لدى الأطفال، وبث البرامج التعليمية والدينية والوثائقية الهادفة وتجنب البرامج العنيفة، وبناء علاقة صداقة مع الأبناء منذ الصغر والتواصل الدائم معهم وترك باب الحوار مفتوحاً دائماً، ومتابعة السلوكيات المختلفة للأبناء في سن مبكرة والوقوف على السلوكيات الخاطئة ومعالجتها، وتجنب الفراغ واستثمار الطاقات والقدرات الخاصة للأفراد بالبرامج والأنشطة التى تعود عليهم بالنفع، ويتوجب على الحكومات وضع قوانين صارمة لمعاقبة ممارسي التنمر بكافة أشكاله، وتوفير مرشد اجتماعي في كل مدرسة مع تعزيز أهمية التواصل مع المرشد في حالة التعرض لأي شكل من أشكال العنف أو الأذى.

وعلى الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات حماية الأسرة والأطفال إطلاق حملات توعية لكافة الأعمار، حول سلوك التنمر وأشكاله وطرق التعامل معه والوقاية منه وعلاجه.