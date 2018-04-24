الحمرية مدينة صغيرة، من المدن الجميلة، التابعة لإمارة الشارقة، وتبعد عنها حوالي 25 كلم، ولا يتجاوز عدد سكانها 3500 نسمة، حسب المصادر الرسمية.

تقدم لنا هذا الموسم فريقاً كروياً مميزاً، يُطرب، ويمتع، ويُبهر المتابعين، وعشاق دوري الدرجة الأولى.

تَقوده إدارة شابة طموحة، من أبناء الوطن المخلصين، والمكافحين، فمجلس الإدارة بقيادة الشاب المحنك جمعة الشامسي، والإدارة الفنية بقيادة المدرب سليمان البلوشي، دون أن ننسى الجنود المجهولين المسؤولين عن الفريق حميد الشامسي، وهادف العطار.

لذلك نعتبر هذا العمل الوطني نموذجاً صحيّاً في الوسط الرياضي، لطالما افتقدناه في أماكن أخرى.

فريق الحمرية، والذي لم يكن ضمن الفرق المرشحة لبلوغ الملحق المؤهل لدوري المحترفين في الموسم المقبل ، لعدة أسباب أهمها، غيابه 8 سنوات عن المشاركة في دوري الهواة، وعودته كانت فقط في الموسم الماضي، ووجود فرق لها وزنها و ثقلها واستقطاباتها المدوية، وعملية البناء و التكوين، التي كانت بعيدة عن الأضواء، وعدم حضور الأسماء الرنانة في قائمة الفريق، بالإضافة، إلى أن الخطة الاستراتيجية المُعلنة للنادي تقوم على المنافسة، لخطف بطاقة الصعود بعد 3 مواسم، إلا أن هذه النقاط لم تكن إلا عوامل تم تسخيرها من أجل الوصول إلى الهدف و اختصار الزمن.

الدعم المعنوي والمادي المُقدم من مجلس الشارقة الرياضي لجميع الأندية جميل، وله أهمية كبرى، وقد استفادت الحمرية من هذا بلا شك، ولزم علينا الإشارة إلى الزيارة الأخيرة، التي قامت بها لجنة الاحتراف بالمجلس، والتي تضم نخبة من النجوم السابقين في مقدمتهم الأسطورة عدنان الطلياني، والسوبرمان محسن مصبح، وعبد الله سلطان، ويترأسها حسن عبد الوهاب، قد أتت بثمارها في بث وإشعال روح الحماس في كيان النادي.

سفينة الحمرية، تمضي بالطريق الصحيح، وتحمل على متنها قصة حب، وتحدي، وقصة حلم، باتت قريبةً من الوصول إلى موانئ دوري الخليج العربي، ولن يحول دون ذلك إلا القدر.