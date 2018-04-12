كيف أمنع العبث، أن يصل إلى أبنائنا وبناتنا حتى ينتقلوا من الفوضى إلى العقلانية؟

كيف أستطيع توجيه طفلي لاستخدام هذا الجهاز استخداما مفيداً؟

"قالها والدي، صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال كلمته، في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2018، والذي حمل شعار "الألفية الرقمية.. إلى أين؟" متسائلاً لنبحث عن الإجابة.

لن أتحدث عن محاسن شبكات التواصل في مجملها، ولا عن شرها بتفاصيلها، بل ما يَعْنينا هنا، هو اختراق الخصوصية وقتلها.

فإلى أين يسير الحياء؟

وفي أي طريق تمضي الخصوصية؟ هل هناك شاطئ يحميهما؟

أم أنهما غادرا لمحيط كبير لا حدود له؟

هل وسائل التواصل خير، يُخالطه بعض الشر؟

أم هي شر به شيء من الخير؟

تساؤلات عدة، تزيد وتنقص، وتختلف بين شخص وآخر.

البعض لا يلقي لها بالاً، ومنهم من يستنكرها، وآخرون يشجعونها.

استبيان بسيط شاركتُ فيه متابعيني على شبكات التواصل "ماذا لو علمت أن الهواتف الذكية تخترق حياتك الخاصة وتوثقها فهل ستستمر باستخدامها؟"

وكانت الإجابة مقلقةً، حيث وصلت الإجابة بنعم تصل لـ 60% من المشاركين.

مرة أخرى أين تقودنا بوصلة الهواتف غير الذكية؟

حزننا، فرحنا، طعامنا، رحلاتنا، فطورنا الشهي، بأفخم الفنادق، وفطورنا الشعبي، أطفالنا وشقاوتهم، وطموحهم، ولبسهم، ونومهم وحتى رضاعتهم، ملابسنا، وأحذيتنا، وحتى غرف نومنا، أصبحت حق مشاع للجميع دون حواجز، ويعلم الله وحده أين سنصل بقتل وانتهاك كل شبر في عذرية خصوصياتنا.

لماذا كل ذلك؟ هل هو هوس شهرة؟ أم حمى تفاخر؟ أم رغبة في الحصول على متابعين؟ هل هو مرض نفسي يجتاح البشر؟ أم هو مخدرات العصر؟

رحم الله جدي الذي كان يرفض رفضاً قاطعاً، دخول أي عامل للبيت لتصليح أي عطل، احتراماً لحشمة البيت وخصوصيته، ورحم الله عمتي، التي كانت ترفض خلع حجابها، وهي طريحة الفراش في المستشفى، حتى لا تتكشف.

كيف نحمي أجيالنا من العبث؟

سؤال يحتاج للتمعن فيه، ودراسته، ووضع الحلول المناسبة له.