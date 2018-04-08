تصفيق للمصريين...

أقف اليوم وقفة إجلال، وإعجاب، للشعب المصري الأصيل، من داخل مصر، وخارجها، تلك الدولة المنيرة، ذاك العمق الجغرافي، والدرع الواقي، للدول العربية من أيادي الشر، والتخريب.

فلا يصح إلاّ الصحيح، تأمل أيها العالم، وانظر، وتَعلّم، وسجّل، ودَوّن، هناك عند صناديق الاقتراع، انظر للأم المصرية، وللشباب وللشياب، حتى الأطفال شاركوا بحضورهم، انظر للمعاقين، كيف أصواتهم، أعاقت كل السكاكين، التي حاولت أن تقطع شريان العرب.

بعيداً عن النتيجة، إن الشعب المصري سجل للتاريخ ميلاداً جديداً، ومنح للدول مجداً مجيداً، مداعبين كل قلب عربي، قائلين لكل عربي إنّك تستطيع أيّها البطل الأبيّ، ومن حقك أن تعيش، رغم اختلاف وجهات النظر، لكن لا تهدم وطنك، فالدستور يكفل للجميع الحقوق.

قد تصعب الحياة على بعضنا، ويعم الغلاء والشقاء أحياناً، وهذا يحدث في كل مكان.

لكن كيف ننعم بالأمان لو غاب الوطن؟

نعم صفقوا للمصريين، صنعوا كرامةً بأصواتهم، وحطموا أصنام حُسادهم، وكارهيهم.

شعب لا يٌضاهى، جبهةٌ تحارب الإرهاب، وجبهةٌ تصنع للحضارة منارة، قبلة على جبين كل مصري.

كم نفخر، بأنّنا شهدنا التاريخ، لنرويه لأبنائنا، لقد شهدنا أحداثاً، ولم نقرأها، عايشنا كل تفاصيلها، وشاهدنا فصولاً كتبها الله لنا لولاك، يا أرض الكنانة لانهارت دول ... تحيا مصر.