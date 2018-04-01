كم أنت عظيم يا سلطان

في مقالي هذا سأعكس الاتجاه، وسأكون مع قرائي الأعزاء لنوصل لكم، يا صاحب الفكر، يا والدنا، وحبيبنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أيها القائد الذي نراه في بيوتنا يَشعر بمشاعرنا، ويتعايش مع احتياجاتنا.

نريد أن نوصل لكم إعجابنا بشخصكم، ونمازج مع الشكر دعاءً نبتهل فيه لله أن يمن على سموكم بالصحة والعافية.

ونعلم أنّكم، لا تنتظرون أي شكرٍ، لأن أفعالكم تنبع من قلب أب يحنو على أبنائه، وهذا المعنى، يجتاحنا، كلما ظهرتم بالخط المباشر، إذ تتحدثون بود عن أدق تفاصيلنا، وإذا نصحتمونا، نصحتم برفق، وفي كل ظهور تحملون بشائرَ وحلولاً لاحتياجاتنا، ولعلاقاتنا مع بعضنا ضمن الأسرة، والجيران، والمجتمع ككل.

فحينما، نتعمق بشخصكم الكريم، وبمتابعتي أنا شخصياً، والدقيقة للقاءاتكم العلمية، التي قلّما تخلو من مفاجآت تاريخية، فمواقفكم كثيرة، حينما توجهونها للوصول إلى الحقيقة، أتيقن أنّكم تملكون هالة وعزيمة وإصرار في البحث للوصول إليها رغم عناء السفر، وتحفظ بعض المكتبات الأوربية على بعض المخططات والوثائق القديمة، لكنكم، تملكون حلماً وحكمةً وذكاءً في ربط الأحداث لتحقيق غايتكم وهذا الإصرار نفسه، ينعكس علينا، إذ أنّكم تبحثون عما يسعد رعاياكم.

نحن يا حبيبنا، نريد أن نتعلم منكم، هذه الخاصية المتفردة بالبحث عن الحقائق، والتي من خلالها تنشرون البهجة والخير لمحبيكم، لذا سموكم، تجدنا ملهوفين لسماع صوتكم كل حين، ونتتبع لقاءاتكم كل مرة، وننتظر الكلمات التي تلقونها في أي مناسبة، لأننا متيقنين، أنكم ستقدمون لنا رسالة تربوية، أو علمية تنويرية، لننعم نحن بسكينة، ووعي.

ما يميزكم في هذا السياق هو إشراكنا بما يجول بخاطركم والاهتمام بشأننا، ومستقبلنا، من خلال المشاريع العملاقة، والخدمات الكثيرة، والإنجازات المتنوعة، وحرصكم الكبير، إذ تباشرون الأعمال بنفسكم، وتقدمون التوجيهات السديدة.

نعم يا سلطان الشارقة، نريد سماع صوتكم ليتعلم أبناؤنا أن الإصرار ليس شعاراً.

ولكل من يجهل قواعد البحث عن الحقيقة يتتبع شخصية حاكم الشارقة، ليكتشف أنه أمام منبع الإيجابية والسعادة والحنكة، ودائماً تعلو محياه بارقة.