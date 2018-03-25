في المنصة..

أخبريني أيتها المنصة.

أَهنا في ذاك الزمن البعيد اغتيل الرئيس المصري أنور السادات؟

أَهنا اختبأ السادة والوزراء تحت الكراسي وقت إطلاق الرصاص؟

غريبة أنت، أيتها المنصة، عليك يعتلي القادة، وتحتك يحتمي السادة، وتظل تتشبث بك بعض النفوس، فبعضهم يطلب هواك، وبعضهم ملك لهواك، هذا يسعى للجلوس على المنصة فقط، لترسم الصورة وسامته، والآخر بوجاهته يعطي للمنصة منصة، عجيبة أنت برغم الساعات، والدقائق التي تحتضننا فيه المنصات، لكن عند انتهاء الحدث، الكلُ يغادر، ليعود لوضعه الحقيقي بلا تصنع.

أتعلمين حقيقتنا؟

لقد خَلقنا الله من تراب، وسنعود إليه.

وهل تعلمين؟ قد يكون بعضنا مريضاً، أو مديناً، أو مكتئباً، وبعضنا يتمنى الولد، ولكن قد يأتي عاقاً، أو معاقا، لكن الصور تظهرنا أشكالاً بلا مشاعر وبلا فروق، لأننا نحاول أن نُظهر وجاهتنا، أحياناً نعيش دون أن نشعر، وكأننا بمنصة، ونعيش بعباءة الكاتب الدنماركي هتسن اندرسن، الذي كتب قصة الخياطَيْن اللذين نصبا على الملك، وأتيا له بصندوق يحوي عباءةً سحريةً، وأقنعاه، بأن مَن يراها ذكي، ومَنْ لا يراها غبي، بذلك ستنتقي أيها الملك حاشيتك بعناية فائقة، وأخرج الخياطان البدلة من الصندوق، وهي أساساً غير موجودة، واشترطا عليه، أن يلبسها مباشرة على الجلد، فألبساه الخيال، وحينما شاهد المرآة، رأى نفسه مجرداً من الملابس، لكنه خجل أن يقول أين الثوب حتى لا يقال أنه غبي، وهلّل الجميع لجمال العباءة السحرية كي لا يعاقبوا، وهكذا اشترى الوهم.

لقد أخذتكم أحبتي، بعيداً في سفينة أفكاري، لنعود الآن إلى شواطئ الواقع.

فمهما وصل بنا الحال أحبتي، يجب أن نكون نحن، كما نحن، بشخصيتنا المتواضعة الطبيعية، فيا أخي، مَنْ يعرفك، يراك مجرداً من عباءة الكبرياء، والوهم الخفي.