الشارقة.. مدينة النوارس

وكلما ضايقها البنيان، والأبراج الشاهقة من كل حدب، وصوب، بادر حاكمها بإطلاق مبادرة ثقافية مبتكرة، لتحافظ على شخصيتها الثقافية، وهويتها التراثية، وبريقها، وحياتها، وبصمتها العربية الأصيلة، لتزدهر ثقافياً بمعالمها، وشخوصها، حيث سبق أن تم اختيارها من قبل منظمة اليونسكو كعاصمة للثقافة للعالم العربي، وأنشأت مدينة للإعلام وأخرى للنشر، وثالثة للخدمات الإنسانية، وحازت على أفضل مدينة إسلامية، ﻷنها حقاً هكذا نشأت، وترعرعت، وأضحت، لتكون عاصمة ثقافية دائمة بامتياز، تحتضن المثقفين، والأدباء، والفنانين في أكثر من مؤتمر، وملتقى، ومناسبة.



وما زالت الشارقة تحافظ على منابرها المسرحية، وصالاتها الفنية المتعددة، ومراكز الفنون، والخط، والزخرفة، وأمكنتها الثقافية، والتراثية، والفلكلورية، ومجسماتها، وجدارياتها الشاخصة، وإقامة المعارض الفنية، والثقافية، والتراثية على مدار العام، وتكرم المثقفين، والشعراء، والمبدعين في مهرجاناتها الفكرية، والثقافية، والتراثية المتعددة بقصر الثقافة الذي أصبح أحد معالم هذه المدينة العربية الأصيلة النموذجية، التي يكثر فيها طائر النورس الأبيض، ويفضل الاستيطان فيها، والتحليق، والمكوث على شواطئها، وحدائقها، لأنها تقع على ساحل الخليج العربي، وكذلك على ساحل عُمان، بل ما زال يحط طائر النورس على شواطئها، وأسطح أبنيتها، خصوصاً في فصل الشتاء، حيث يكون الطقس معتدلاً، وجاذباً للزائر، الطائر الجميل الذي أحبته، وأحبها، وأصبح أيقونتها المعتادة.