الأولمبياد الخاص

إن ذوي الإعاقة جزء مهم من هذا المجتمع المترابط، لهم كامل الحقوق، وعليهم أيضاً الواجبات، لذلك عملت الدولة على توفير كل السبل لإدماجهم في المجتمع، لممارسة حياتهم اليومية بكل سهولة و يُسر، ومن هذه الممارسات، الرياضة التي لها الأثر الكبير بالتقارب، والتعارف، والعيش بحياة صحية خالية من الأمراض، فأنشأت الأندية المتخصصة، وسَنَت القوانين التي تحفظ حقوقهم، وما عليك إلاّ زيارة الموقع الرسمي لحكومة دولة الإمارات، والتّعرف على القانون رقم 29 لسنة 2006، الذي يهدف إلى توفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم، وإمكاناتهم، وتأمين المعيشة الكريمة لهم، والرعاية الاجتماعية، والصحية، والتعليم، وفرص العمل، ومراكز التأهيل، ومنها الأندية الرياضية المتخصصة، التي تسهم في إعداد أبنائنا للمشاركات في البطولات الدولية والقارية.

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تشهد الدولة خلال هذه الأيام، تنظيم الدورة الإقليمية للأولمبياد الخاص، في دورتها التاسعة بمشاركة 31 دولة، تتنافس في 16 رياضة، وتعود البطولة إلى الإمارات من جديد بعد استضافتها في دبي عام 2008.



بلا شك، تنظيم هذه البطولات لها البُعد الرياضي والإنساني، ويعزز مكانة الدولة، ويساهم في تقديم أبطال حقيقين، حققوا الإنجازات التي عجز غيرهم من الوصول إليها، رغم فارق الإمكانيات والبرامج المتاحة لهم.



دورة الألعاب الإقليمية الحالية، بروفة مصغرة للحدث العالمي المرتقب، لأكبر حدث إنساني بالعالم، وهو "الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص"، والذي تستضيفه أبوظبي أيضاً، لذلك أسعدتنا كثيراً تجاوب ومشاركة مختلف قطاعات المجتمع، والعمل على إنجاح الحدث، والذي يضاف إلى أرصدتنا الكبيرة في تنظيم أكبر الأحداث الرياضية.

الحضور الجماهيري في يوم الافتتاح كان رائعاً ونتمنى أن يستمر لدعم أبطالنا في حصد المزيد من الميداليات والأرقام المميزة فهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء الأبطال.