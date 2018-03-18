الشارقة تضيء سماء باريس

بروز الشارقة ثقافياً على المستوى العالمي، لم يأتِ من فراغ، فخلف هذه الإنجازات، عقود من العمل والبناء والتأسيس كان يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إذ أن المبادرات الثقافية التي أطلقها في بداية السبعينات، كالمؤسسات، والهيئات، التي أسسها، مثل هيئة الشارقة للكتاب، ومكتبات الشارقة العامة، ودائرة الثقافة، ومؤسسة الشارقة للفنون، والمئات من المشاريع الثقافية، كان يهدف منها للأمد البعيد، أن يحوّلَ الشارقة من مدينة بسيطة إلى مدينة ثقافية عالمية، تضاهي العواصم الثقافية العالمية، مثل باريس ولندن ونيويورك.

وبعد سنوات من الجهد والعمل المتواصلين، نستطيع أن نقول الآن إنّ الشارقة فعلاً، تضاهي هذه المدن العريقة بكل جدارة.

فمرة تم اخيارها عاصمة للثقافة العربية عام 1998، ثم عاصمة للثقافة الإسلامية 2014،

وتم اختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2019، تقديراً لدورها العالمي في مجال الثقافة والفن.

إنّ مشاركة إمارة الشارقة في معرض باريس الدولي للكتاب، لم تكن مشاركةً عاديةً، فقد قامت هيئة الشارقة للكتاب ومعها مؤسسات الشارقة الثقافية، بتنظيم فعاليات وجلسات وندوات بمشاركة أكثر من 150 كاتباً وإعلاميّاً.

بالإضافة إلى ترجمة كتب لأكثر من 40 كاتباً إماراتياً وعربياً إلى اللغة الفرنسية، وعرض نخبة من أعمال أبرز الفنانين الإماراتيين في معرض باريس الدولي للكتاب.

يوماً بعد يومٍ، تثبت إمارة الشارقة جدارتها للعالم، وتميزها في إدارة أهم وأضخم الفعاليات الثقافية العالمية بكل حرفية وتميز.

إلى الأمام يا شارقتنا..