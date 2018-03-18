شهداء ونحن أسراهم..

ابتسمت بمزيد من التنهد، مجيبة بفخر، ابني عند خالقه، ابني يا بُنيّ رحل مع الأبرار والصديقين.

وأخذتْ تذكر سيرته بشوق، وبينما هي تنثر ولهها، أحسست بأنها تتمتع بتلك الذكريات، وحكاية ذاك الشهيد البار.



تجرأتُ، وسألتها، يا أم البطل نحن يصلنا خبر الشهداء عبر وكالة الأنباء، ونتأثر ونترحم عليهم، ونفخر بهم، كيف كانت تلك الليلة التي سمعتم بها خبر استشهاد ابنكم؟



ابتسمت من جديد، وسرحت بخيالها بعيداً، ثم سردت حكاية، لو ألفها مؤلف، وصاغها كاتب، لعجز قلمه في إيصال شعورها.



قالت: "إحساس الوالدين لا يخيب، سبحان الله، كنت قبل الخبر بيوم، أشعرُ بأمر غريب، ينتابني، وكأنّي أتهيأ لسماع خبر ما، وحينما أخبرونا، انغمست بين واقعة الفراق وبين أجر الصبر واحتساب الشهادة، وبين اللاوعي والفخر، لكن والله يا ولدي، ما خفف ألمي، هو أن كل الإمارات عزتني، من كل الأطياف من القادة والأحباب، والله يا ولدي إني كل ما أسمع كلمة أم الشهيد أسعد بأنّ ابني أكرمني بهذا اللقب".



نعم أحبتي، كلماتها الصادقة جالت بداخلي، وتركتني أفكر مليّاً نحن جميعنا كأفراد أمام مسؤولية كبيرة، أمام رعاية شؤونهم، إذ لا نجعل مسؤوليتهم على القيادة فقط، بل يجب علينا كمجتمع، مراعاة أسر الشهداء، بل نجعل لهم منزلةً عالية، ونخصهم بكل شيء.

فمثلاً من يجاور بيت شهيد، عليه أن يسعى لقضاء حاجاتهم، والسؤال عن أحوالهم باستمرار.



والموظف الذي بين يديه معاملة شهيد، عليه بذل الجهد لتخليصها.

ومن لديه طالب ابن شهيد، يكثف السؤال عنه، والاهتمام به، نعم لأن أباه رحل لنستمر نحن، رحل وترك خلفه أسرة، حقها برقابنا، في دولة الأمن والأمان.

نعم كلنا مصير واحد، وموحد كاتحادنا الأبيّ، فيا أسرة الشهيد كلنا أسرى لتضحيات شهيدكم، وكلنا عائلات لكم، فمهما فعلنا فلن نوفيكم قدركم.