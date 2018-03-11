كفيفة في كرتون...

وبينما أنا كذلك، توقفت أمام قصة مؤثرة، شدت انتباهي، وأرغمت دموعي على الجريان، حكاية أم طاعنة في السن، فاقدة للبصر، بإحدى الدول العربية، وبعيداً عن ظروفها الاجتماعية، وكيف وصل بها الحال، ببيع البقدونس على الرصيف، فإنها تجلس داخل كرتون، لتتقي برد الشتاء، ومع هذا كله، فإنها تمتلك قناعةً لو وزعت على آلاف البشر لأشبعتهم رضاً،

سألوها ماذا تريدين؟ أجابت ببساطة وتلقائية لا أريد شيئاً، ها أنا أكسب من عرق جبيني، وربي ساترها معي، ولعل من يتصدق عليّ هو أحوج.

والله اقشعر بدني من جوابها، الذي أطلق بصداه جرس الإنذار للبعض مِمَنْ يشتكي ضيق الحال رغم دخله الشهري.

البعض يشتكي من هموم بداخله رغم غناه، والبعض يملك منزلاً ويشكو، ويطلب غيره، بينما اتخذت العجوز الكرتون كمنزل لها، ولا تقبل المساعدة. كرامتها، هي ذاك القصر الذي شُيّد بقلبها.

نعم أحبتي، مشهد حصل قبل سنوات، مشهد يجسد واقع بعض الشعوب العربية، هؤلاء على الرغم من شدة فقرهم، الفقر يخجل منهم، وكبرياء كرامتهم يعلمنا دروساً من الواقع، ويهذب نفوسنا، ويجبر ألسنتنا أن تحمد الله على ما نحن فيه من خير ونعمة بقيادة حكيمة همها الإنسان.

مشهد اختزل بداخلي ألف معنى ومعنى، تخيل عزيزي القارئ شريط حياتك، ووضعك الحالي، تجد نفسك موقع المحسود على ما أنت عليه.

ربي احفظ أوطاننا من كل مكروه، وفرج هم كل مكروب اللهم آمين.