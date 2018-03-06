عندما يتحول الحلم إلى واقع.. من كتاب "نعم نستطيع"

مهاتير محمد ونهضة ماليزيا.. طبيبٌ في رئاسة الوزراء

مهاتير محمد، هو الابن الأصغر لـ 9 أشقاء، والده مدرس ابتدائي راتبه، لا يكفي لتحقيق حلم ابنه مهاتير بشراء عجلة يذهب بها إلى المدرسة الثانوية.

عمل مهاتير بائعاً للموز، حتى يعيل نفسه، ويكمل تعليمه، وبعد تخرجه من الثانوية، دخل كلية الطب في سنغافورة، وفي الجامعة أصبح رئيساً لاتحاد الطلاب المسلمين عام 1953.

تخرج من الجامعة وعاد إلى ماليزيا، وعمل طبيباً في الحكومة الإنجليزية المحتلة لبلاده، حتى استقلت ماليزيا في عام 1957، وبعدها، افتتح عيادته الخاصة، وكان يخصص نصف وقته للكشف المجاني على الفقراء.

كان مهاتير، دائم التحدث عن التنمية في بلاده، فكان يلقي خطابات يدعو فيها أبناء شعبه للتعليم، والاهتمام بالأعمال، حتى أنه ألّف كتاباً عن مستقبل ماليزيا الاقتصادي.

في عام 1964، فاز بعضوية مجلس الشعب، وخسر مقعده بعد 5 سنوات، لكنه واصل خطاباته الملهمة للجماهير الماليزية، يدعوهم فيها للتعليم وريادة الأعمال.

وفي عام 1974 أُعيد انتخابه كسيناتور، وبعد عام، تم اختياره وزيراً للتعليم، فركزّ على اللغة الإنجليزية، كونها لغة الأعمال في العالم، وبعد بضع سنوات، تم اختياره مساعداً لرئيس الوزراء.

في عام 1981، أصبح مهاتير محمد رئيساً للوزراء في ماليزيا، ومن هنا تبدأ قصة نهضة الأمة الماليزية.

يقول مهاتير محمد بعد انتخابه رئيساً للوزراء: "كان عليّ أن أضع الخطط التي تؤدي إلى تحقيق النمو في البلاد، خلال سنوات حكمي، ولم يكن عليّ أن أخطط فقط، وإنما كان عليّ أن أُنفذ".

لم تكن ماليزيا، تعمل بالخطط، وتحديد الأهداف، ووضع الرؤية، فكان مهاتير محمد، أوّل من وضع الرؤية، وحدد الأهداف، ورسم خريطة النهضة، فأطلق خطة 2020، راسماً الأولويات، والأهداف، والنتائج.

تَبنى مهاتير المنهج التنموي، ودفع بالملايين نحو النهضة التنموية، من خلال توفير مستويات عالية من التعليم والتكنولوجيا لهم، كما دفع بهم لتعلم اللغة الإنجليزية.

كان همه الكبير هو تحويل بلده إلى بلد صناعي، يقول مهاتير: "قمنا بوضع الخطط منذ البداية، وقررنا أن نبدأ بالتصنيع، وكان عليّ أن أطوف دول العالم داعياً الناس إلى الاستثمار في بلادنا، ونقل خبراتهم الصناعية إلى شعبنا، حتى تمكنا بعد ذلك من الاعتماد على أنفسنا".

كان التعليم والبحث العلمي على رأس الأجندة، وبالتالي خصص مهاتير قسماً من ميزانية الدولة، ليُضخ في التربية والتعليم، ومحو الأمية، وتعليم الإنجليزية، والتدريب، وتأهيل الحرفيين بالإضافة إلى البحوث العلمية، كما أرسل عشرات الآلاف من الطلبة الماليزيين للدراسة في أفضل الجامعات العالمية.

وعندما سُئل مهاتير عن إنجازاته الكبيرة في التعليم قال:

"حين أَصبحتُ رئيساً للوزراء، كان لدينا فقط 5 جامعات، أما الآن فلدينا 80 جامعة، 40 منها حكومية و40 خاصة، والجامعات الماليزية الآن من أهم الجامعات في العالم، وهي مصنفة ضمن أهم وأول 200 جامعة عالمياً".

أمّا من الناحية الاقتصادية، فقد رفع صادرات بلاده، من 5 مليارات دولار إلى أكثر من 520 مليار دولار سنوياً، وحولها من دولة زراعية، إلى دولة متقدمة، يمثل ناتج قطاعي الصناعة والخدمات فيها 90% من ناتجها الإجمالي، وتضاعف دخل الفرد السنوي في ماليزيا 7 مرات، ليصبح 8862 دولاراً في عام 2002، وانخفضت البطالة إلى 3%، والواقعون تحت خط الفقر أصبحوا 5% من السكان، بعد أن كانت نسبتهم 52%.

وأصبحت 80% من السيارات الموجودة في ماليزيا هي صناعة ماليزية خالصة.

بعدما أنهى مهاتير محمد مهمته في النهوض بالبلاد، وشاهد ثمرة جهوده وإخلاصه، تتجلى في ملامح الحياة الكريمة للمواطنين، والمقيمين في ماليزيا.

رأى أن الوقت قد حان لإتاحة الفرصة أمام قومٍ آخرين ليخوضوا تجربة النهوض بالبلاد أكثر وأكثر، مُرتدياً لزيّ غير رسميّ، ومُعتمِراً قبعته الخاصة بالثقافة الماليزية.

قَدّم الدكتور مهاتير محمد استقالته، وقال في مُذكِّراته: "أعلنت قرار استقالتي من رئاسة أَمْنُو، ورئاسة الوزراء، عند الساعة 5:50 دقيقة مساءً في 22 يونيو عام 2002، خشيتُ قبل الإعلان أن أنهار، لكن الذي حصل كان أسوأ...

فعلى الرغم من أنني تدربت على إلقاء الخِطاب، لم أستطع سوى التلفّظ بجمل متماسكة قليلة، وحين جاء وقت الإعلان، انهمرت الدموع من عيوني على نحو مُخْجِل، لم أستطع أن أتعامل مع هذه النقطة المِفْصلية في حياتي، مثلما كنت أنوي".

وبهذا، أصبح الدكتور مهاتير محمد شخصيةً مُحببةً لقلوب الماليزيين وغيرهم داخل ماليزيا وحول العالم، وترك إرثاً عظيماً من الحضارة الماليزية، التي أصبحت إحدى النماذج الحضارية، التي يُحتذى بها، ويعد مهاتير من أعظم القادة السياسيين، والاقتصاديين في آسيا، فقد استطاع تغيير وجه ماليزيا، وتَمكن من أن ينهض بها تنموياً، ويجعلها في مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة، وتمكن من الانتقال بها من مجرد دولة زراعية، تعتمد على تصدير السلع البسيطة، إلى دولة صناعية متقدمة.

أصبح الفكر التنموي للزعيم الماليزي مهاتير محمد مثلاً يَحتذي به العديد من القادة، والسياسيين، والاقتصاديين، في جميع أنحاء العالم.