القافلة الوردية وغياب الدعم الرياضي

بلا شك، إنها قافلة، تحمل في طياتها الكثير من الأمور الإنسانية، وتحظى بدعم كبير من مختلف قطاعات الدولة الحكومية والخاصة.

إلاّ أن القطاع الرياضي بعيداً نوعاً ما عن التجاوب مع هذه الحملة، التي تستهدف أمهاتنا، وأخواتنا، وزوجاتنا، وبناتنا، وهذا أمر مستغرب، أن يقف الرياضيون موقف المتفرج دون المساهمة في تقديم الدعم لهذه القافلة الإنسانية.

يمتلك المجتمع الرياضي، شريحة واسعة من الجماهير، والمتابعين، والمنتسبين، ويمتلك المباني، والملاعب الحديثة، والجهاز الإعلامي مكتمل الأركان، المكون من الصحافة والإعلام الرياضي، والقنوات الرياضية المتخصصة، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ يمكن أن يقوم بدور كبير في عملية نشر الوعي الصحي، والترويج للفعاليات، والمبادرات التثقيفية، وأهميتها، والحاجة للتجاوب معها، ولكن هذا لم يكن حاضراً مع القافلة الوردية التي تعيش دورتها الثامنة، ومازالت مشاركة الرياضيين فيها محدودة سواءً على مستوى النجوم، أو الاتحادات، أو الأندية، بل ضعيفة جداً، ولم ترتقي إلى الدور الذي يجب أن تقوم به الرياضة ضمن المسؤولية المجتمعية.

نحن نعلم جميعاً، قدرة الرياضة على توصيل المعلومات، والبيانات بشكل رائع إلى قاعدة عريضة من أفراد المجتمع.

إسهامات الرياضة في المجتمع، لابد أن ترتفع، وأن تتجلى في أسمى صورها، وألاّ تقتصر على مسألة الفوز والخسارة، والتنافس في الملاعب، أو في المسابح والمضامير فقط، فهذا الجانب التنافسي مطلوب، ولكن لا نغضّ البصر عن أهدافها السامية، ومراميها النبيلة، وغايتها في الترابط والتواصل بين أفراد وفئات المجتمع.