لقاء سلطان... قبس من نور

وسوف أتناول في هذا المقال، أموراً أساسية لمستها في هذا اللقاء الأبوي الكبير المفعم بالحب.

الأمر الأول الدقة في التنظيم، والتوقيت، وحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، حيث استقبلنا بحرارة شديدة فور دخولنا، مع كلمات الترحيب، وهي من أسس مبادئ ديننا الحنيف، وقيم مجتمعنا الأصيل، وبعد استراحة قصيرة تم خلالها تقديم واجب الضيافة، قمنا وبشكل منظم وحضاري يليق بمكانة أبناء دولة الإمارات، بمصافحة صاحب السمو الحاكم، الذي نثر الابتسامة في ربوع المكان، وهو يشد على أيادينا مع طلاقة وجه تُحيي النفوس العليلة.

وقد سَرت في نفسي طاقة إيجابية، هزت أركاني، وتساءلت، كيف لشخص يحمل من المسؤوليات والمشاغل والالتزامات الشيء الكثير، أن يعطي كل هذا الوقت، وهو يصافحك بكل هذه الحرارة، ويستمع إليك بكل أحاسيسه، وكيانه، ويعلم أن أفراد الجمع يزيد عددهم عن 120 شخصاً، ومراسم القسم تأخذ من الوقت الكثير، إلاّ أنني، أيقنت أن هذا السلوك الحضاري من صاحب السمو الحاكم في استقبال الضيوف، يحمل رسائل موجهة إلينا، نحن أعضاء المجالس البلدية، أو أي مسؤول في إمارة الشارقة.

إن حفاوة الاستقبال ركن أصيل من أركان إدارة المؤسسات، وهي فن وذوق ورقي في المعاني والسلوك، وهي سر نجاح أو فشل المؤسسة، فلربما أنا لا أملك قرار منح بيت شعبي، أو أرض سكنية، ولكن بالتأكيد، أملك كلمة الترحيب، والابتسامة، وتقديم واجب الضيافة.

شعرت بمحتوى هذه الرسائل من صاحب السمو حاكم الشارقة، وتأثيرها الإيجابي الكبير على النفس التواقة للكلمة الطيبة، وأنا أرى قمة الهرم الحكومي في الشارقة، وهو يمارس هذا التواضع الجم، والخلق الرفيع، والسلوك الحضاري الفريد، مع مواطنيه.

فمن النادر جداً، أن تصافح شخصاً بهذه القامة والمسؤولية، يزدحم جدوله اليومي بالالتزامات، تصافحه ثلاث مرات في نفس المناسبة، وفي نفس القاعة، إلاّ إذا كان هذا الشخص يحمل من جواهر القيم، والمعاني النفيسة، والنفس السخية الأبية النبيلة، والكرم الشيء الكثير.

وإذا كان حاكم الشارقة، قد أبهرنا بحرارة الاستقبال، وكرم الضيافة، فهو كذلك قد أبحر بنا من خلال توجيهاته السديدة، وفكره المستنير، وعلمه الواسع، إلى كيفية التعامل مع الحجر، والمدر، والإنسان من خلال كلمته المؤثرة، والعميقة في المعاني والمدلولات والحكم، والتي ألقاها على مسامعنا، وكانت أقرب إلى الوصايا.

وقد حذر سموه خلالها من العبث بالطبيعة، وعدم التهاون مع من يشوه معالم الجمال، وشدد على التصدي لأي مؤسسة، أو شخص يريد إلحاق الضرر بمكونات البيئة الأساسية.

في الحقيقة كلام صاحب السمو حاكم الشارقة، لا نضعه في خانة التوجيهات فحسب، بل هو قبس من نور، وشعاع يسطع في النفوس، ويضيء الفكر، ويهدي إلى دروب الخير، والسعادة، ليس لجيلنا فقط، بل سوف يمتد هذا النور ليشمل الأجيال القادمة.

فصاحب السمو -حفظه الله- قد سما بعلمه، وفكره، وحبه، وخيره، وعطائه للأرض والإنسان، وجمع في فلسفة إدارته للحكم، تطور الغرب مع حضارة الشرق في بوتقة واحدة، هدفها الأسمى، الارتقاء بفكر الإنسان، والمحافظة على معالم الجمال والطبيعة.

شكراً، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على كل هذا الدعم والمساندة من أجل الحياة الأفضل للبشر والأرض.