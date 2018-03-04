فاشنيستا...

إن كلمة أحد المشاهير لنا هي التي أَشعلت النقاش، حيث قال وكرر أنا لا أُجبر أحداً أن يقلدني.

نحن نصحناه بمسؤولية الطرح، وكذلك في اللبس المحتشم، والتسريحات الغريبة، كي لا يجرَّ متابعيه لتقليده، وطبعا كابر، وتمسك برأيه، لكنه قال كلمةً أفحمتنا، بصراحة وقفنا مذهولين ينظر بعضنا البعض.

حيث ذكر أن أشخاصاً يقدمون محاضرات عن التواضع والابتسامة، لكنهم في الواقع وبعيداً عن الكاميرات، تجدهم عكس ذلك، شيمتهم الكِبر، والابتسامة تخاصم شفاههم.

وهكذا، نجد أنفسنا أمام فئتين، إحداهما تجر للتقليد، والأخرى تنصح بما لا تعمل به.

الأمران خطيران، ولكن تشريعات السماء أقوم، وكلنا يحلم بها ويسعى لها.

فيا أخي وأختي، مِمَنْ حبّهم البشر عبر شاشات الجوال، انتبه أنت مسؤول، ومُساءلٌ أمام الرحمن، ضع نفسك مكان محبيك، فلا تناقض أقوالك بأفعالك، لأن الحب قد يصل بالبعض، بأن يقلدك وينجرّ وراءك، للتقرب منك، وما أصعب الإبحار في جمال كلماتك، والاصطدام بواقع ظلماتك، لا تكن فخاً لجيلٍ كسولٍ، يبحث عن القدوة بين يديه.

تخيل نفسك قائداً لقطارٍ، وأن ركابه هم متابعيك، فإمّا أن توصلهم بأمان إلى محطاتهم، وإما أن تصل وحدك، وقد تدهور قطارك وأُصيب ركابك بسوء تقديرك.

أحبتي اعتبروا إن متابعيكم هم أفراد أسرتكم الممتدة، فقدموا لهم أجمل ما لديكم، وإن لم تملكوا، فبرئوا ذمتكم أمام خالقكم، واتركوا شهرتكم جانباً.

ففي يوم الحساب فريق في الجنة وفريق في النار.