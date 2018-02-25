زايد حي ما مات...

نعم إنّه الوجع، فراق قرير القلب بابا زايد، وشريط إعلان رحيله الصعب، حينما تستعيده الذاكرة.

وها هو رجل مسن أفغاني الجنسية، يرفض بيع قطعة سجاد صَورتْ زايد العطاء، تخرج الكلمة المؤثرة منه، وبتلقائية إنّني أحبه، مقطع جسد لثواني أعظم المعاني، إنّه الحب الحقيقي الذي لا ولن يموت.

وقبل أيام عرضت إحدى القنوات، مراسم استقباله في إنجلترا ضمن وفد رفيع المستوى في نهاية الثمانينات، وجلست أتابع بشغف، وكان الاستقبال ملكياً، ودون أن أشعر، أحسست بعزة وانتشاء يسري بدمي، ورحلت بفكري لتلك الحقبة مستعرضاً قيام الاتحاد، وتلاحمه، وكيف تبوأنا المكانة المرموقة بين الدول بحكمة زايد بن سلطان، وكيف أصبح للمواطن الإماراتي ثقل واحترام أينما حل، والدليل قوة جواز سفرنا، هذه الوثيقة التي فتحت لنا أكثر من دولة 90 أبوابها دون تأشيرة.

والكنية التي نسمعها دائماً مرحبا بعيال زايد، زايد الرجل الاستثنائي بإنسانيته، أياديه البيضاء امتدت للعالم أجمع، نحتاج لمجلدات لذكر تاريخه.

واختم كلماتي، بأنّك لو سألت الكون كله عن زايد لأجمعوا على حبه، تأملوها أحبتي.

رحم الله زايد وحفظ لنا خليفته، خليفة وجميع قادتنا من كل شر.