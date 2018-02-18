في صباح الثلاثاء الماضي، نظمت جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً معرض سايت مي بإكسبو الشارقة، وهو مختص بالأجهزة، والبرامج المساعدة للمكفوفين.

وبعيداً عن روعة الافتتاح، والجهد المبذول من إخواننا بالجمعية، ممثلة برئيسها الأستاذ عادل الزمر، والأعضاء الأفاضل.

ومن منظور شخص عاش، ويعيش واقع الإعاقة البصرية، لاحظت أن عدد الزوار كان جيداً، سواء من داخل الدولة أو خارجها، لكن مع الأسف، غابت المؤسسات المعنية، والتي يُفترض تواجدها بقوة، لكونها تحمل على عاتقها قضية مهمة، وهي الدمج.

نعم وزارة التربية والتعليم، غابت عن الحدث الذي يجمع تحت سقفه شركات عالمية، ويضم في أروقته طفرات كبيرة في أجهزة البرايل، وأجهزة التكبير، وأجهزة الناطق، والبرامج التعليمية التي تخدم الطلاب المكفوفين.

نعم أحبتي، ها هي جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، وبجهد أعضائها، تقدم أثمن هدية لمكفوفي الشرق الأوسط، وبدعم كبير من رواد الخليج، والدول المجاورة، لإيمانهم بأهمية المشاركة والحضور رغم عناء السفر.

كان بوسع وزارة التربية والتعليم، أن تتعرف على الجديد في الأدوات التعليمية الخاصة بالمكفوفين، والتي تسهل أساليب التدريس، وإيفاد معلميها للاستفادة من ورش العمل، التي صاحبت أيام المعرض، واصطحاب المدموجين من ذوي الإعاقة البصرية لزيارة المعرض، ليتعرفوا على هذا العالم المتفرد، وهكذا نجعل الكفيف في قلب الحدث، ضمن نسيج المجتمع.



والملاحظة الأخرى، هي قيمة الأجهزة المبالغ فيها، والتي يضطر بعض الأشخاص اللجوء لبعض المؤسسات الخيرية، حتى تساعده في اقتناء حاجته منها.



نأمل من أولياء أمورنا، والمعروفين بعطاياهم السخية، تخصيص مبلغ سنوي، يغطي هذه الاحتياجات بشكل مدروس، والعودة لأصحاب الشأن في هذا المجال، لأنه كما يقال "صاحب الوجع أعلم بوجعه".



نعم الجمعية اختصرت المسافات، لكن نحتاج للنظر بعين شاملة، وحادقة، وذلك بمساندتها، ودعمها مادياً لإكمال جهودها، واستشارتها في كل ما يخص الإعاقة البصرية، والاهتمام بجميع شؤونها.