أنديتنا ودوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا هي البطولة الأقوى في القارة، لكنها تمر بمنعطف خطير، فالتدخلات الخارجية في شؤون اللجان التنفيذية في الاتحاد الآسيوي، بلغت الزُبى، بعد أن فتحت وشرّعت اللجان أبواب مكاتبها للتدخلات الخارجية، خاصة من جانب أعضاء اللجنة الأولمبية الآسيوية، ولعل طريقة التصويت على خوض مباريات الفرق الإماراتية والسعودية على ملاعب محايدة، مع الدول التي لا تربطنا بها علاقة دبلوماسية، لهو خير دليل على الفلتان في مكاتب كوالالمبور.

هذا العام تمثلنا أربع فرق مميزة، هي العين حامل لواء الكرة الإماراتية الدائم في البطولة، وبطل نسختها الأولى، الوصل وجمهور الذهب، ومشاركته الأولى في البطولة بشكلها الجديد، الجزيرة كاسر شوكة ملوك مدريد، الوحدة العالمي بصحبة عشاقه أصحاب السعادة، ومن ورائهم بكل تأكيد جمهور الوطن، والذي يدرك تماماً مضمون المشاركة في هذا العام، والدور الملقى عليه، في الحضور، والتشجيع، والدعم من المدرجات، وليس عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

لا شك أن المنافسة الحامية، التي تشهدها بطولة الدوري الإماراتي الآن، ستلقي بضلالها أيضاً على مردود فرقنا في المشاركة الآسيوية، فالكل يحلم بالظفر بدوري الخليج العربي، والذي من خلاله يمكن التواجد والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها الدولة، ويرى البعض أن الوصول إليها عبر الدوري، أسهل بكثير من المنافسة الآسيوية.

كلنا ثقة بلاعبي فرقنا، وأنّهم على قدر عالي من المسؤولية والتضحية، وهم مدركون، بأنهم أمام مهمة وطنية، لها حسابات خارج الملعب.