ماذا يفيد الترشيد يا كيب تاون؟

تخيلوا أن المواطن هناك في أبريل القادم سيفتح صنبور المياه، فلن يجد قطرة مياه واحدة، وتخيلوا المشهد، الذي يحمل عِبَراً، سيصطف الفقراء والأغنياء معاً، ليحصلوا على حصتهم اليومية من المياه، التي ستصل دون 50 لتراً للفرد، هكذا وصلت درجة التقتير في الاستهلاك، رغم جمال المدينة وتحضرها، قرر البعض أن يرحل عنها لجفافها.

يُذكر أن الخبراء هناك حذروا منذ سنة 2003 من هذه المأساة، لكن المسؤولين لم يأبهوا لذلك.

نعم أحبتي خبر مخيف، هل ينتهي الأمر عندها؟ لا لن تكون المدينة و الدولة الأخيرة، بل هناك مناطق أخرى، سيتكرر فيها هذا النوع من الإفلاس، مثل هذا الخبر، يجب ألاّ يمر مرور الكرام، بل علينا أن نتأمله، فنحن جزء من هذا العالم.

قد تعمل الدولة عدة مصادر لتوفير المياه، مثل التحلية، لكننا كمستهلكين، يجب أن نتعظ، ونكون أكثر حرصاً في الحفاظ على مواردنا، ونعي خطورة ما يدور من حولنا، من تحولات وأحداث.

فبدون الوعي، والانتباه، سنشتاق لقطرة ماء.