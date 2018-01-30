أجواء مارادونية

يُعد إقناع الأسطورة العالمية في التواجد بين أبناء الفجيرة – من قبل أبرز وأنشط وكلاء اللاعبين ناصر كاشواني وجاسم السويدي من شركة الهدف الرياضية - أقوى الصفقات التعاقديّة ذات الوزن الثقيل الحقيقي في هذا الموسم، وبلا شك فإن تواجد هذا الاسم العالمي يخدم الإمارة من جانب التسويق السياحي، ويسلط ضوء الإعلام العالمي على إمكانياتها الهائلة، ويعطي للمسابقة زخماً تنافسياً كبيراً، فالكل يريد أن يبرز قدراته ومواهبه في وجود دييجو والاستمتاع بالفوز عليه.

سمحت لي الظروف بحضور وتغطية حصة تدريبية ومباراة رسمية لفريق الفجيرة، أنقل لكم بعض المشاهد:



بدأ مارادونا الحصة التدريبية بترحيب و عناق حار مع جميع اللاعبين، ثم ألقى محاضرة صغيرة في جلسة ودية على أرض الملعب، تحدث فيها عن كيفية الاستعداد للمباريات التي تنقل الفريق للصدارة، و التي يحب أن يحقق الفوز فيها، و تحدث عن تجربة خاصة له مع فريق نابولي الإيطالي، وإحدى محطاته المهمة في الدوري والتي كانت أمام يوفنتوس العريق، ثم بدأ الحصة التدريبية وسط حماس كبير أشعله في اللاعبين، حيث انتقل هذا الحماس مع الفريق في مباراته المهمة أمام خورفكان، والتي تمكن فيها مارادونا و رفاقه من تحقيق الفوز، والضغط على بني ياس متصدر الترتيب.

إن وجود هذا النجم العالمي وما تبعه ذلك من تسليط الأضواء على الفريق، فرض على منظمي مباريات دوري الدرجة الأولى الارتقاء في تنظيم مباريات هذه المسابقة، وهذا ما كانت تفتقده البطولة في السنوات الماضية، بسبب وجود قنوات تلفزيونية ناقلة، وعدد كبير من رجال الإعلام ،مع حضور جماهيري جميل، إلا أن هناك بعض التجاوزات التي لا تزال تشوه المنظر العام للمسابقة، خاصة ما يحدث بعد نهاية المباراة، كنزول بعض الجماهير إلى الملعب لأخذ الصور التذكارية مع الأسطورة، أو محاولة اقتحام غرفة ملابس الفريق بسبب عدم وجود رجال الأمن الخاص، و هو ما يسبب نوعاً من الإحراج و التذمر والغضب لدى دييجو.



لا أودّ التطرق إلى الجوانب الفنية كثيراً، لأن القائمين على شؤون نادي الفجيرة هم أصحاب الشأن، وهم قادرون على تحليل مواطن القوة والضعف في الفريق.



وهل أضاف وجود ماردونا بصمة على أداء الفريق أم مازال الوقت مبكراً للتحدث عن ذلك؟



مكاسب وجود هذا الاسم العالمي في الرياضة الإماراتية كبيرة وكثيرة، وعلينا أن نستفيد من حضوره المميز، حتى ولو كان 90 دقيقة على دكة احتياط الفجيرة.