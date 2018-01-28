نادي أيام زمان ...

ويشترط على المشترك 3 اشتراطات وهي:

1-ترك الأجهزة والهواتف النقالة والأحذية عند الأمانات بالبوابة.

2- لبس الزي الإماراتي وذلك بقصد البعد عن الذبذبات الإلكترونية لفترة، وإراحة الجسد من تأثيراتها.

3- المشي حافيّاً، لما له من فوائد للجسم إذ يشحنه بالطاقة الإيجابية.

4- التركيز على الألعاب التي تنمي التفكير الذهني والبدني.

5- تدريب المشاركين على صيد الأسماك والزراعة وغيرها من المهارات لضمان تناقلها للأجيال القادمة.

والمهم باقتراحي هو نادي تراثي حركي مهني ليتنفس المشترك الطبيعة من نافذة التراث.

ويتم التنسيق مع المدارس والمراكز الصيفية في إلحاق الطلبة بالنادي، متمنياً أن تتبني الجهات المختصة هذه الفكرة، فشبابنا بحاجة لتذكيرهم بتراث الأجداد.

كما يجب تغذية أجسد شبابنا بمواد عضوية وربطهم بالطبيعة، والأهم شغل أوقات فراغهم بما ينفعهم، مع مصالحة الطبيعة.