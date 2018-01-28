نادي أيام زمان ...

لؤي سعيد علاي النقبي

  • الأحد 28, يناير 2018 في 10:24 ص
لؤي سعيد علاي النقبي
  • ألعاب شعبية
    ألعاب شعبية
في ظل ضغوطات الحياة، وازدحام الأحداث وتناقضاتها والأمراض المنتشرة ومشاغلها والحداثة التي تتسابق مع أعمارنا وتسرقها بمؤثرات الشبكة العنكبوتية، أقترح تأسيس نادي أيام زمان، فكرته إحياء الألعاب التراثية القديمة كالعنبر واليوك والتيل والمكصي وغيرها من الألعاب وتخصيص مدربين لها وطنيين مع تخصيص موقع لكل لعبة حسب شروطها، وتوفير وجبات تراثية صحية كمقاهي من الطراز القديم.

ويشترط على المشترك 3 اشتراطات وهي: 

1-ترك الأجهزة والهواتف النقالة والأحذية عند الأمانات بالبوابة.

2- لبس الزي الإماراتي وذلك بقصد البعد عن الذبذبات الإلكترونية لفترة، وإراحة الجسد من تأثيراتها.

3- المشي حافيّاً، لما له من فوائد للجسم إذ يشحنه بالطاقة الإيجابية. 

4- التركيز على الألعاب التي تنمي التفكير الذهني والبدني.

5- تدريب المشاركين على صيد الأسماك والزراعة وغيرها من المهارات لضمان تناقلها للأجيال القادمة.

والمهم باقتراحي هو نادي تراثي حركي مهني ليتنفس المشترك الطبيعة من نافذة التراث.

ويتم التنسيق مع المدارس والمراكز الصيفية في إلحاق الطلبة بالنادي، متمنياً أن تتبني الجهات المختصة هذه الفكرة، فشبابنا بحاجة لتذكيرهم بتراث الأجداد.

كما يجب تغذية أجسد شبابنا بمواد عضوية وربطهم بالطبيعة، والأهم شغل أوقات فراغهم بما ينفعهم، مع مصالحة الطبيعة.