نعم.. نستطيع

منهم من حلم ببناء دولة قوية مزدهرة فكان له ما أراد ومنهم من كان أسيراً في عمل لا يحبه فتركه، وما أن عمل فيما يحب حتى حقق ما يعتبره بعضهم مستحيلاً.

الكثير منهم كان ماضيه صعباً، وبعضهم عاش ظروفاً قاسيةً، لكن لم يؤثر الماضي على حاضرهم، بل ركزوا على ما يريدونه من الحياة وعملوا عليه فصنعوا نجاحاً فريداً.

ستجد في الكتاب نماذج قيادية إن تتبعتها تجعلك تركز على ما تريد لتحقق ما تحلم به.

جمعت في هذا الكتاب 21 شخصية من الشخصيات المختلفة، فتصدرت شخصية الشيخ زايد طيب الله ثراه، القائمة حيث استطاع تأسيس دولة الإمارات في زمن صعب.

كذلك ذكرت قصة من مخيمات اللاجئين في لبنان، قصة طلال أبو غزالة الذي عانى كثيرًا في طفولته من الفقر والحرمان، لكنه تمسك بالعلم فأسس مجموعة من الشركات الناجحة في العالم العربي.

كذلك ذكرت قصة منار الحمادي التي خلد اسمها الشيخ محمد بن راشد في كتابه تأملات في السعادة والإيجابية منار فقدت البصر عندما كانت صغيرة، لكنها لم تستسلم للواقع فتعلمت وعملت محامية وهي الآن قاضية في المحكمة.

كذلك ذكرت قصة مهاتير محمد ولي كوان يو صانعاً نهضة سنغافورا.

شهد الكتاب إقبالاً كبيرًا في معرض الشارقة الدولي للكتاب ونفذت الطبعة الأولى منه خلال الأسبوع الأول من المعرض.

وأنا إعلامي وكاتب إماراتي أعشق الكتب منذ الصغر، حيث كنت أقضي معظم وقتي بعد المدرسة في مكتبة الشارقة العامة إذ أنني مولع بكتب التاريخ والثقافة وتجارب الأمم والشعوب.

ووالدي له أثر كبير في حياتي حيث شجعني على القراءة، وكان يوصلني إلى مكتبة الشارقة بشكل يومي دون ملل.

كما أن حاكم الشارقة مثلي الأعلى، حيث وفر لنا العشرات من المشاريع الثقافية خاصة المكتبة العامة، وأنا أعتبر نفسي ابن مكتبة الشارقة فشكرًا له من كل قلبي.

وأول نسخة من كتابي كانت من نصيب والدنا الشيخ محمد بن زايد ولن أنسى أبدًا كلمة "كفو يا ولدي"، عندما أهديته الكتاب.