كأس السوبر لـ "عام زايد" وحداوي

لا شك أن فخامة الاسم تكفي، لتكون أولى البطولات بمذاق خاص لدى الوحداوية الذين توجوا بالبطولة على حساب منافسهم فخر العاصمة الجزيرة.

العديد من المشاهد الجميلة شهدها يوم السوبر الإماراتي، فالحضور الجماهيري كان حضوراً لافتاً وعلى أعلى مستوى واختيار ملعب المباراة كان موفقاً من فريق عمل اللجنة، أما الفعاليات المصاحبة خارج الملعب فكانت متنوعة بطابع رياضي جميل، أما داخل الملعب فكان الأوبريت متناغماً مع قيمة الحدث، دون أن نخفي الأعمال اللوجستية الكبيرة التي قامت بها لجنة دوري المحترفين في استاد بني ياس بالشامخة من صيانة أرض الملعب وغرف الملابس و المكاتب وقاعة الإعلاميين ومنصة كبار الشخصيات و استيديوهات التحليل، كل هذه الأعمال أخرجت الملعب بحلة جديدة ستكون في خدمة شباب نادي بني ياس.

لذا نقترح على لجنة دوري المحترفين أن تكون مباراة كأس السوبر كل عام في إحدى إمارات الدولة وخاصةً مدن المنطقة الشرقية، ويتم تأجيل فكرة إقامة البطولة خارج الحدود، وأن تسهم اللجنة في إحياء وبث الروح الجديدة في الملاعب التي عفا عليها الزمن!

بطولة كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي شهدت تسليم البطل كأساً جديدةً تم تصنيعها خصيصاً لهذه البطولة في سنغافورة على يد أمهر المصممين العالمين وحملت روح التراث الإماراتي، وهذا أمر لابد من الإشادة به ونتمنى أن تخطو الجهات الرياضية الأخرى حذو لجنة دوري المحترفين في التصاميم الخاصة بالكؤوس التذكارية.

ليس هناك أي مانع من تسويق كأس السوبر الإماراتي خارجياً، ولكن نتمنى أن نبدأ بالتسويق المحلي أولاً، حتى تعم الفائدة على معظم ملاعبنا، كما حصل في نادي بني ياس.